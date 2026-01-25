Італія

Гравець готовий залишити клуб улітку.

Італійський центральний захисник Маріо Хіла вже четвертий рік виступає в складі римського Лаціо, після трансферу з мадридського Реала за 6 млн євро.

Тоді "бланкос" забезпечили собі також і 50% від наступного продажу футболіста, і невдовзі ця опція може бути активована.

25-річний виконавець сповістив римлян про бажання залишити клуб наступного літа, і вже відомо, що Мілан почав із ним перемовини щодо можливого контракту.

Однак Лаціо все ще прагне заробити на цьому трансфері — перемовини "орли" починатимуть із суми в 20 млн євро, залишаючи ще півтора роки контракту з гравцем у якості аргументу.

У цьому сезоні Хіла провів 22 матчі.