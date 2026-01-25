Гравець готовий залишити клуб улітку.
Маріо Хіла, Getty Images
25 січня 2026, 09:33
Італійський центральний захисник Маріо Хіла вже четвертий рік виступає в складі римського Лаціо, після трансферу з мадридського Реала за 6 млн євро.
Тоді "бланкос" забезпечили собі також і 50% від наступного продажу футболіста, і невдовзі ця опція може бути активована.
25-річний виконавець сповістив римлян про бажання залишити клуб наступного літа, і вже відомо, що Мілан почав із ним перемовини щодо можливого контракту.
Однак Лаціо все ще прагне заробити на цьому трансфері — перемовини "орли" починатимуть із суми в 20 млн євро, залишаючи ще півтора роки контракту з гравцем у якості аргументу.
У цьому сезоні Хіла провів 22 матчі.