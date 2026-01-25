Італія

Потужна перемога підопічних Палладіно.

В рамках 22-го туру італійської Серії А Аталанта в Бергамо приймала Парму.

Рахунок у матчі відкрив нападник господарів поля Джанлука Скамакка на 15-й хвилині, реалізувавши пенальті. Півзахисник Аталанти Мартен де Рон збільшив перевагу своєї команди всередині першого тайму. По перерві голи Джакомо Распадорі та Ніколи Крстовича довели підсумковий результат поєдинку до розгромного.

Аталанта набрала 35 очок після 22-х зіграних матчів поточного сезону і посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Парма з 23 очками розташовується на 13-му рядку Серії А.

Аталанта — Парма 4:0

Голи: Скамакка 15 (пен.), Де Роон 24, Распадорі 73, Крстович 90+1

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні, Джимсіті (Гієн 46), Аханор — Дзаппакоста, Де Роон (Лукман 79), Едерсон, Залевські (Бернасконі 61), Де Кетеларе (Пашалич 73) — Распадорі, Скамакка (Крстович 61)

Парма: Корві, Дельпрато, Чіркаті (Валері 46), Валенті, Троїло — Брітшгі, Кейта (Ордоньєс 85), Бернабе, Соренсен (Ондрейка 64), Бенедичак (Пеллегріно 46) — Естевес (Орістаньо 46)

Попередження: Скамакка 53