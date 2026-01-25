Проте рішення дозволило скоротити ще більш тривалий термін відновлення.
Давід Нерес, Getty Images
25 січня 2026, 13:40
Бразильський нападник італійського Наполі Давід Нерес пропустив матчі проти Верони та Інтера в чемпіонаті (двічі по 2:2) через проблеми з коліном, а після його участі в грі проти Парми (0:0) стало зрозуміло, що йдеться про значно більш серйозну травму, аніж передбачалось заздалегідь.
28-річний виконавець постав перед непростим вибором — сподіватись на диво та швидке відновлення консервативними методами, або ж погодитись на операцію на сухожиллі лівої гомілковостопної кісточки та суттєво наблизити потенційний момент повернення до великої гри.
Бразилець схилився до останнього варіанту й уже відбув до Лондона, де відбуватиметься оперативне втручання.
Повернення Нереса на поле варто очікувати не раніше, аніж за три місяці.
На рахунку Давіда шість голів та чотири асисти в 25 матчах.