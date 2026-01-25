Італія

Проте рішення дозволило скоротити ще більш тривалий термін відновлення.

Бразильський нападник італійського Наполі Давід Нерес пропустив матчі проти Верони та Інтера в чемпіонаті (двічі по 2:2) через проблеми з коліном, а після його участі в грі проти Парми (0:0) стало зрозуміло, що йдеться про значно більш серйозну травму, аніж передбачалось заздалегідь.

28-річний виконавець постав перед непростим вибором — сподіватись на диво та швидке відновлення консервативними методами, або ж погодитись на операцію на сухожиллі лівої гомілковостопної кісточки та суттєво наблизити потенційний момент повернення до великої гри.

Бразилець схилився до останнього варіанту й уже відбув до Лондона, де відбуватиметься оперативне втручання.

Повернення Нереса на поле варто очікувати не раніше, аніж за три місяці.

На рахунку Давіда шість голів та чотири асисти в 25 матчах.