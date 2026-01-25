Італія

Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру італійської Серії А, який пройде 25 січня та розпочнеться о 21:45.

У рамках 22-го туру італійської Серії А Рома на власному полі прийматиме одного з грандів чемпіонату — Мілан.

РОМА — МІЛАН

НЕДІЛЯ, 25 СІЧНЯ, 21:45 ▪️ СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Повернувшись у форму після непростого періоду на початку року, Рома виграла три останні матчі Серії А, не пропустивши жодного голу. Нещодавно "вовки" впевнено обіграли Торіно, який всього за кілька днів до цього вибив їх з Кубку Італії.

Команда Джан П'єро Гасперіні, як і раніше, відстає від Мілана всього на чотири очки і ще не повністю вибула з чемпіонських перегонів, але головною їхньою метою є повернення до Ліги чемпіонів, тобто як мінімум топ-4 у чемпіонаті.

Звичайно, вони ще мають шанс пробитися до головного турніру УЄФА іншим шляхом, вигравши Лігу Європи, в якій вони в четвер обіграли Штутгарт, знову залишивши свої ворота на замку. Напередодні заключного туру ЛЕ доля Роми в першій вісімці перебуває у їх руках. Таким чином, Рома виграла сім із останніх дев'яти домашніх матчів у всіх турнірах.

Хоча Рома та Мілан значно покращили свої показники порівняно з минулим сезоном на цьому етапі, "джалороссі" мають боротися з наслідками недавньої історії, програвши дев'ять із останніх 16 зустрічей у чемпіонаті проти "россонері", включаючи матч у листопаді.

У травні минулого року Мілан програв Ромі на Олімпіко, але з того часу цей гранд зазнав дуже мало поразок. Починаючи з другого туру цього сезону, команда Массіміліано Аллегрі не програвала у 20 матчах Серії А, і лише Баварія може похвалитися найкращою серією у п'яти провідних європейських лігах.

Після того, як в останньому виїзному матчі "россонері" відігралися і перемогли Комо, на минулому тижні вони на характері обіграли Лечче на Сан-Сіро. Таким чином, Мілан залишається у напруженій боротьбі за Скудетто.

Єдині поразки Мілана з серпня припали на кубкові турніри: від Наполі у Суперкубку Італії та виліт із Кубку Італії від Лаціо під час їхнього останнього візиту до Риму. Коли вони повернуться на Олімпіко, перемога може практично виключити "вовків" з чемпіонських перегонів, одночасно посилюючи тиск на лідера чемпіонату — Інтер.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Суле, Дібала — Мален.

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезагі — Пулішич, Леау.

Не зіграють: Довбик, Ермосо, Ель-Шаараві — Хіменес, Салемакерс (?).

