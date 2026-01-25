Італія

Наразі — до кінця сезону.

Досвідчений хорватський нападник Іван Перішич наразі виступає в складі нідерландського ПСВ та демонструє відмінні показники.

36-річний виконавець у цьому сезоні забив п’ять голів та віддав 10 гольових передач за 27 матчів (1886 хвилин), тож його точно ще зарано списувати з рахунків.

Розуміють це й у міланському Інтері, за який Перішич грав упродовж п’яти років на етапі кар’єри поміж німецьким Вольфсбургом та лондонським Тоттенгемом.

Саме тому "змії" наразі ведуть перемовини з ПСВ щодо можливої оренди свого колишнього футболіста до завершення поточної кампанії.

Відомо, що такий варіант цікавий і самому Перішичу, який дав попередню згоду на перехід за півтора роки до завершення контракту з "селянами".