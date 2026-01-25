Італія

Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру італійської Серії А, який пройде 25 січня та розпочнеться о 19:00.

У рамках 22-го туру італійської Серії А туринський Ювентус на власному полі прийматиме чинного чемпіона — Наполі.

ЮВЕНТУС — НАПОЛІ

НЕДІЛЯ, 25 СІЧНЯ, 19:00 ▪️ АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

З того часу, як Лучано Спаллетті очолив Ювентус, його підопічні допустили всього дві поразки, хоча остання, безумовно, позначиться на їхній надії боротися за чемпіонський титул Серії А.

Після шестиматчевої безпрограшної серії "стара синьйора" якимось чином програла в Кальярі у минулому турі, незважаючи на повне домінування як у володінні м'ячем, так і за кількістю ударів по воротах. Перебуваючи всього за три очки від зони Ліги чемпіонів, їхнє головне завдання — забезпечити собі повернення до цього турніру на наступний сезон. Поки вся боротьба попереду, а в середу Ювентус повернувся у форму, здобувши перемогу в ЛЧ над Бенфікою, забезпечивши собі місце у плей-оф перед заключним туром.

Зараз туринський клуб намагатиметься продовжити свою довгу безпрограшну серію на домашньому полі – вони не програвали в гостях із березня минулого року. Ювентус — одна з двох команд, як і Наполі, яка ще не програла жодного домашнього матчу в Серії А. Ювентус виграв десять із останніх 14 матчів, але минулого місяця поступився у Неаполі.

З урахуванням поразки на стадіоні Марадона Ювентус виграв лише одну з останніх дев'яти зустрічей проти Наполі в чемпіонаті. Незважаючи на непогані результати у матчах проти Ювентуса на неаполітанській землі, Наполі здобув лише дві перемоги у 14 виїзних матчах на Альянц Арені, зазнавши десяти поразок.

Хоча нинішня команда Антоніо Конте минулого місяця і виграла Суперкубок Італії, з того часу форма "неаполітанців" у вищому дивізіоні погіршилася: три нічиї поспіль передували поразці від Сассуоло на минулому тижні. Тим не менш, Наполі йде на третьому місці, відстаючи від Мілана на три очки і від Інтера на дев'ять балів. При цьому "неаполітанці" не програють у дев'яти матчах поспіль у всіх турнірах.

Проте нічия в середині тижня з Копенгагеном завдала величезного удару по їхнім і без того тендітним сподіванням на плей-оф ЛЧ, змусивши Конте задуматися про чергову невдачу в єврокубках.

Щодо кадрових проблем, то Наполі, як і раніше, не може розраховувати на Аркадіуша Міліка, Давіда Нереса, Аміра Ррахмані, Кевіна де Брюйне, Біллі Гілмора, Франка Ангісси та Алекса Мерета, а Ювентус обходиться без Данієле Ругані та Душана Влаховича.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Бремер — Камб'язо, Тюрам, Локателлі, Маккенні — Міретті, Їлдиз — Девід.

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Буонджорно, Жезус — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Вергара, Ельмас — Гойлунн.

Не зіграють: Мілік, Нерес, Ррахмані, де Брюйне, Гілмор, Ангісса, Мерет — Ругані, Влахович.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА