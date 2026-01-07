Італія

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі наклав вето на трансфер англійського півзахисника до римського клубу.

Центральний півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік потрапив у сферу інтересів Лаціо. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Проте, за даними джерела, керманич "россонері" Массіміліано Аллегрі не планує розставатися з 29-річним гравцем і наполягає на його збереженні в команді.

Окрім римлян, інтерес до англійця також виявляє турецький Бешикташ, який шукає підсилення в центр поля. Попри зацікавленість з боку інших клубів, Аллегрі розглядає Лофтус-Чіка як важливий елемент ротації у другій половині сезону.

У поточній кампанії Рубен взяв участь у 19 матчах в усіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч та одну результативну передачу. Контракт хавбека з міланцями діє до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за оцінкою портал Transfermarkt, становить 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Меньян схиляється до продовження контракту з Міланом.