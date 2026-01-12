Італія

Обидва клуби планують орендні угоди до кінця сезону для посилення складів.

Ювентус і Мілан можуть здійснити обмін гравцями на правах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє Tuttosport. Згідно з інформацією, півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік може перейти до Ювентуса, а захисник туринського клубу Федеріко Гатті – до Мілана.

Ювентус високо оцінює Лофтус-Чіка, головний тренер Лучано Спаллетті давно зацікавлений у його підписанні. Гравець прагне збільшити ігровий час для підготовки до чемпіонату світу, і хоча він мав можливість приєднатися до Лаціо, цей варіант його не влаштовує.

Федеріко Гатті після травми меніска повертається до складу Ювентуса, але наразі не є основним захисником команди. Гравець зацікавлений у регулярній грі для участі у березневих відбіркових матчах збірної Італії на чемпіонат світу. Мілан прагне підписати Гатті для посилення оборони; головний тренер Массіміліано Алегрі вже працював із ним у Ювентусі.

Раніше Мілан намагався обміняти іншого захисника на туринців, але угода не відбулася. Поточна пропозиція передбачає орендні контракти обох гравців до кінця сезону, які розглядаються клубами, гравцями та тренерами як реалістичний варіант.

Раніше повідомлялось, що Аллегрі не хоче відпускати Лофтус-Чіка в Лаціо.