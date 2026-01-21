Англійському клубу запропонували орендувати півзахисника Мілана до завершення поточного сезону.
Рубен Лофтуса-Чік, getty images
21 січня 2026, 17:53
Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням колишнього футболіста Челсі Рубена Лофтус-Чіка. За інформацією джерела, "червоним дияволам" запропонували орендувати 29-річного гравця у Мілана до літа.
Сам футболіст зацікавлений у поверненні до чемпіонату Англії, проте переговори наразі перебувають лише на початковій стадії.
У сезоні-2025/26 Лофтус-Чік зіграв за Мілан у 23 матчах, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 10 мільйонів євро.
