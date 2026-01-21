Англія

Англійському клубу запропонували орендувати півзахисника Мілана до завершення поточного сезону.

Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням колишнього футболіста Челсі Рубена Лофтус-Чіка. За інформацією джерела, "червоним дияволам" запропонували орендувати 29-річного гравця у Мілана до літа.

Сам футболіст зацікавлений у поверненні до чемпіонату Англії, проте переговори наразі перебувають лише на початковій стадії.

У сезоні-2025/26 Лофтус-Чік зіграв за Мілан у 23 матчах, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 10 мільйонів євро.

