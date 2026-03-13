Туринський клуб планує завершити переговори під час міжнародної паузи.

Ювентус перебуває на фінальній стадії переговорів щодо продовження контракту з головним тренером Лучано Спаллетті.

За інформацією джерел, сторони вже узгодили більшість умов і наразі обговорюють лише останні деталі нової угоди. У клубі розраховують остаточно оформити контракт під час березневої міжнародної паузи.

Спаллетті очолив туринську команду восени. Під його керівництвом Ювентус провів 28 матчів, у яких здобув 15 перемог, зазнав 6 поразок і ще 7 разів зіграв унічию.

Раніше стало відомо, що Ювентус цікавиться Еміліано Мартінесом.