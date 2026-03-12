Італія

Туринський клуб збирає інформацію про воротаря Астон Вілли.

Ювентус розглядає можливість підписання голкіпера Астон Вілли Еміліано Мартінеса під час одного з найближчих трансферних вікон.

За інформацією джерел, туринський клуб уже запросив інформацію щодо 33-річного аргентинського воротаря, який може залишити англійську команду влітку 2026 року.

Контракт Мартінеса з Астон Віллою розрахований до червня 2029 року. За оцінками порталу Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить близько 15 мільйонів євро.

Аргентинець виступає за клуб із Бірмінгема з вересня 2020 року, коли перейшов з Арсенала. Відтоді він провів 242 матчі у складі команди, пропустив 290 м’ячів та 74 рази залишав свої ворота сухими.

У кар’єрі голкіпер також грав за Редінг, Вулверхемптон, Шеффілд Венсдей, Ротерхем, Хетафе та Оксфорд Юнайтед. У 2022 році Мартінес став чемпіоном світу разом зі збірною Аргентини.

У поточному сезоні воротар провів 30 матчів, у яких пропустив 34 голи та вісім разів зберіг свої ворота недоторканими.

Нагадаємо, Мартінес опинився під перевіркою FA через рекламу букмекерської компанії.