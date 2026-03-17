Договір передбачає опцію продовження до 2028-го і може бути підписаний до Великодня.

Туринський Ювентус домовився про продовження співпраці з головним тренером Лучано Спаллетті. Новий контракт розрахований до 2027 року з опцією продовження на ще один сезон до 2028-го.

Очікується, що угода буде офіційно підписана до католицького Великодня, який у 2026 році припадає на 5 квітня, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Спаллетті очолює Ювентус із жовтня 2025 року. Наразі команда посідає 5-е місце в Серії А, набравши 53 очки після 29 турів.

Раніше стало відомо, що Ювентус цікавиться Еміліано Мартінесом.