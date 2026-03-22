Рене Вагнер призначений на посаду тимчасового наставника команди.

Кельн оголосив про відставку головного тренера Лукаса Квасніока та його помічника Франка Каспарі після невдалого відрізку у сезоні Бундесліги.

21 березня команда зіграла унічию 3:3 з Боруссією з Менхенгладбаха, а загалом Кельн не може здобути перемогу вже протягом 7 матчів. Після 27 турів клуб займає 15-е місце в турнірній таблиці з 26 очками.

Керівництво команди призначило тимчасовим головним тренером 53-річного чеського фахівця Рене Вагнера, який буде намагатися стабілізувати результати та вивести команду з нижньої частини таблиці.

Раніше Брайтон запропонував 30 млн євро за Ель Малу, але Кельн відмовив.