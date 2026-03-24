Італія

У римському клубі зростає напруга після вильоту з Ліги Європи та внутрішніх розбіжностей.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні наразі не визначився зі своїм майбутнім у клубі та планує ухвалити рішення після завершення сезону-2025/26. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, ситуація у римському клубі ускладнилася після вильоту з Ліги Європи від Болоньї, що загострило внутрішні суперечності. Повідомляється про розбіжності між керівництвом, зокрема співвласником Раяном Фрідкіним, директором Фредеріком Массарою та радником Клаудіо Раньєрі.

У Ромі по-різному оцінюють хід сезону: керівництво вважає, що команда рухається у правильному напрямку, попри фінансові обмеження, тоді як Гасперіні незадоволений браком підсилення складу та частими травмами ключових гравців.

Наразі Рома продовжує боротьбу за місце в топ-4 Серії А, посідаючи шосту сходинку та маючи однакову кількість очок із Ювентусом, відстаючи на три пункти від четвертого місця. Очікується, що після міжнародної паузи відбудуться внутрішні зустрічі між тренером і керівництвом, де обговорюватимуть подальший курс розвитку клубу.