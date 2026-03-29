Італія

Не для всіх футболістів гроші перебувають на першому місці.

Шотландський центральний півзахисник Скотт Мактоміней долучився до італійського Наполі влітку 2024 року, а вже по завершенню дебютного сезону в Неаполі мав у своєму активі звання чемпіона Серії A в складі нового клубу.

Дуже швидко 29-річний виконавець став ключовим гравцем у складі "Партенопеї", і відповідно його вартість на трансферному ринку суттєво збільшилась, у порівнянні з періодом у рідному Манчестер Юнайтед.

Разом із тим, і збільшився інтерес інших клубів довкола цього гравця, і, звичайно, колективи із заможної Саудівської Аравії не залишились осторонь цього процесу.

Останніми тижнями клуби з фонду PIF мали контакти з представниками Мактомінея та пропонували гравцю шалений контракт у випадку трансферу цього літа.

Однак шотландець у підсумку відмовився від такого варіанту та вказав на пріоритет залишитись у Наполі.

Клубу стало відомо про таке рішення футболіста, тож на додачу до пропозиції нового контракту до 2030 року з опцією продовження ще на один сезон Скотт отримає ще й суттєве підвищення заробітної платні.

У цьому сезоні на рахунку Мактомінея 11 голів та чотири асисти в 36 матчах.