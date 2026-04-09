Нападник Баварії Ніколас Джексон може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. За даними Corriere della Sport, мюнхенці не планують активувати опцію викупу сенегальця, права на якого належать лондонському Челсі.

У підписанні форварда серйозно зацікавлений Мілан. "Россонері" розглядають варіант із орендою футболіста терміном на один рік із подальшим правом викупу. Повідомляється, що італійський клуб уже розпочав попередні консультації з представниками гравця та керівництвом Челсі.

У поточному сезоні-2025/26 Ніколас Джексон провів за Баварію 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив сім голів та віддав три результативні передачі. Його контракт із Челсі розрахований до 30 червня 2033 року, а ринкова вартість, за версією порталу Transfermarkt, становить 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, до Лондона форвард перебрався з Вільярреала у 2023 році за 37 мільйонів євро.