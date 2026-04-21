Тренер висунув умови щодо змін у клубі та контролю над трансферами.

Майбутнє Джан П’єро Гасперіні на чолі Роми опинилося під питанням через напружені стосунки з керівництвом клубу. Італійський фахівець уже окреслив свої вимоги для продовження роботи в наступному сезоні.

Серед головних умов тренера — припинення співпраці зі спортивним директором Клаудіо Раньєрі та призначення нового функціонера, з яким він зможе ефективно взаємодіяти. Окрім цього, Гасперіні наполягає на повному контролі над трансферною політикою команди.

Наставник також вважає, що для збереження конкурентоспроможності Ромі необхідно підсилити склад щонайменше трьома-чотирма гравцями рівня основи.

У разі, якщо клуб не погодиться на запропоновані умови, Гасперіні готовий розглянути варіанти продовження кар’єри за межами Італії. Він очолює римську команду з літа 2025 року.