Дивіться відео накращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 квітня 2026 року.

Гості швидко вийшли вперед уже на 12-й хвилині. Мартен де Роон перехопив м’яч у центрі поля та віддав передачу на Ніколу Крстовича, який потужним ударом відкрив рахунок.

Вже наприкінці першого тайму римляни відігралися. Після навісу Зекі Челіка Девіне Ренш скинув м’яч на Маріо Ермосо, який акробатичним ударом з льоту відправив його під перекладину — 1:1.

Попри кілька перспективних епізодів у другому таймі, рахунок більше не змінився. Аталанта продовжила свою серію без поразок у матчах проти Роми, яка триває з 2022 року.

Рома — Аталанта 1:1

Голи: Ермосо, 45 — Крстович, 12

Рома: Свілар, Манчіні (Гіларді, 60), Ндіка, Ермосо, Челік, Крістанте, Ель-Айнауї (Пісіллі, 60), Ренш (Цімікас, 78), Суле (Важ, 78), Ель-Шаараві (Вентуріно, 60), Мален

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Коссуну, 46), Джимсіті, Колашинац (Аханор, 46), Белланова (Бернасконі, 54), Де Роон, Едерсон (Пашалич, 80), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Залевські, 46), Распадорі, Крстович

Попередження: Пісіллі, 75 — Едерсон, 65, Джимсіті, 90