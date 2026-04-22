Туринський клуб розглядає іспанського голкіпера як альтернативу Аліссону, оскільки фінансові запити бразильця виявилися занадто високими для бюджету "старої синьйори".

Голкіпер Фіорентини Давід де Хеа потрапив у сферу інтересів Ювентуса. За даними Tuttusport, основною трансферною ціллю на позицію голкіпера для туринського клубу залишається Аліссон із Ліверпуля.

Однак бразилець запитує заробітну плату в розмірі 8 мільйонів євро за сезон — Ювентус не має можливості задовольнити ці вимоги. Через це команда з Турина звернула свою увагу на де Хеа. Фіорентина буде готова продати іспанського воротаря приблизно за 10 мільйонів євро. Його зарплата становить 3,5 мільйона євро за сезон, що цілком влаштовує "б'янконері".

У сезоні-2025/26 35-річний де Хеа провів 42 матчі, у яких пропустив 55 голів та 10 разів зберіг свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує продовжити контракт із Калулу.