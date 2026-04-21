Італія

Бельгійський форвард порушив внутрішні правила клубу, а його майбутнє в Неаполі виглядає майже вирішеним.

Ромелу Лукаку отримав дисциплінарний штраф від Наполі у розмірі 150 000 євро, що становить близько 20% його місячної зарплати. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Причиною санкцій стало те, що нападник провів близько двох тижнів поза клубом без погодження з керівництвом. Після повернення до Неаполя він зустрівся з директором клубу Джованні Манною, де й було узгоджено рішення щодо штрафу.

За даними джерел, Наполі дозволив гравцю тимчасово поїхати до Антверпена, однак залишив чинним фінансове покарання через порушення внутрішнього регламенту.

Паралельно в клубі дедалі більше зміцнюється позиція щодо майбутнього бельгійця — його літній відхід вважається практично неминучим. Агент футболіста вже отримав завдання знайти новий клуб для свого клієнта, у якого залишився ще рік контракту з неаполітанцями.

32-річний форвард приєднався до Наполі з розрахунком на роль ключового нападника, однак сезон складається для нього невдало: через травму він пропустив старт кампанії та провів лише кілька матчів, у яких відзначився одним голом.