Італія

Команда Антоніо Конте забила чотири м’ячі без відповіді та не залишила шансів супернику.

Наполі впевнено обіграв Кремонезе з рахунком 4:0 у матчі 34-го туру італійської Серії А. Партенопейці вирішили долю зустрічі ще до перерви, а після неї лише закріпили свою перевагу.

Господарі відкрили рахунок вже на 3-й хвилині — Скотт Мактоміней точно пробив після передачі Кевіна Де Брюйне. Надалі Наполі контролював гру, а наприкінці першого тайму зробив вагомий ривок: на 45-й хвилині Расмус Гойлунн подвоїв перевагу, а вже у компенсований час Де Брюйне сам відзначився голом, зробивши рахунок 3:0.

Після перерви команда Антоніо Конте не збавляла обертів і на 52-й хвилині довела справу до розгрому — Аліссон Сантос ефектним ударом із-за меж штрафного встановив остаточний рахунок. Кремонезе намагався відповісти, але не зміг створити реальної загрози воротам суперника.

Наприкінці матчу Наполі міг зробити рахунок ще більшим, однак Мактоміней не реалізував пенальті — Еміль Аудеро парирував його удар.

Завдяки цій перемозі Наполі піднявся на друге місце в турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за зону Ліги чемпіонів, тоді як Кремонезе ризикує опинитися в зоні вильоту вже за підсумками найближчих турів.

Наполі - Кремонезе 4:0

Голи: Мактоміней, 3, Гойлунн, 45, Де Брюйне, 45+3, Сантос, 52

Наполі: Мілінкович-Савич — Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Маццоккі, 53) — Політано (Беукема, 53), Мактоміней, Лоботка (Гілмор, 54), Гутьєррес — Де Брюйне (Ельмас, 75), Сантос — Гойлунн (Джоване, 61)

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Луперто (Фоліно, 61), Пеццелла — Флоріані Муссоліні (Вандепютте, 46), Бондо (Грассі, 46), Малех (Барб'єрі, 78), Паєро — Окереке (Дзербін, 46), Бонаццолі