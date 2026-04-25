Дивіться відео накращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 24 квітня 2026 року.

Наполі у матчі 34 туру італійської Серії А на своєму полі розгромив Кремонезе (4:0).

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок на третій хвилині зусиллями Скотта Мактомінея, після чого наприкінці першого тайму "неаполітанці" забили ще два м'ячі. Спочатку Філіппо Терраччано зрізав м'яч у свої ворота, а за три хвилини голом відзначився Кевін Де Брюйне.

На початку другого тайму четвертий м'яч у ворота гостей забив Аліссон Сантос.

Також додамо, що на 83 хвилині Мактоміней міг оформити дубль, але шотландець не реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Кремонезе у рамках 34 туру Серії А-2025/26:

Наполі — Кремонезе 4:0

Голи: Мактоміней, 3, Терраччано, 45 (аг), Де Брюйне, 45+3, Сантос, 52.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Маццоккі, 53) — Політано (Беукема, 53), Мактоміней, Лоботка (Гілмор, 54), Гутьєррес — Де Брюйне (Ельмас, 75), Сантос — Гойлунн (Джоване, 61).

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Луперто (Фоліно, 61), Пеццелла — Флоріані Муссоліні (Вандепютте, 46), Бондо (Грассі, 46), Малех (Барб'єрі, 78), Паєро — Окереке (Дзербін, 46), Бонаццолі.

На 83 хвилині Скотт Мактоміней (Наполі) не релізував пенальті.