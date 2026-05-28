Мадридський клуб готовий запропонувати легенді роботу поза футбольним полем.

Хорватський півзахисник Лука Модрич залишає Мілан через невихід італійської команди до Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон. Як інформують журналісти видання Tuttosport, мадридський Реал планує повернути Модрича, проте вже не як футболіста.

"Вершковим" можуть запропонувати хорвату посаду в тренерському штабі нового головного тренера. Також існує другий варіант розвитку подій — призначення Луки на адміністративну посаду в структурі мадридського гранда.

Нагадаємо, Модрич захищав кольори іспанського клубу з 2012 по 2025 рік. У сезоні-2025/26 італійської Серії А досвідчений хавбек відіграв за "россонері" 34 поєдинки, у яких записав на свій рахунок два забиті м'ячі та чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан чекає на рішення Модрича.