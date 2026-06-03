Італія

Бельгійський хавбек може залишити Наполі лише через рік після переходу з Манчестер Сіті.

Атакувальний півзахисник Наполі та збірної Бельгії Кевін Де Брюйне може змінити клубну прописку вже найближчим часом.

Як повідомляє Ніколо Скіра, у послугах 34-річного хавбека зацікавлені одразу кілька представників МЛС.

Чинний контракт бельгійця з Наполі розрахований до літа 2027 року та містить опцію продовження ще на один сезон. За даними джерела, футболіст заробляє в італійському клубі 6,5 мільйона євро на рік.

Де Брюйне став гравцем Наполі влітку минулого року, коли залишив Манчестер Сіті на правах вільного агента. У нинішньому сезоні він провів 21 матч на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.

Майбутнє бельгійця в Неаполі залишається предметом обговорень і через нещодавні висловлювання футболіста на адресу колишнього головного тренера команди Антоніо Конте. Де Брюйне критично оцінив роботу наставника та заявив, що радий його відходу з клубу.

Очікується, що новим головним тренером Наполі стане Массіміліано Аллегрі, після чого ситуація навколо майбутнього бельгійського півзахисника може прояснитися.