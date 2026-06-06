Італія

Новим коучем "фіалок" має стати Фабіо Гроссо.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Паоло Ванолі.

53-річний італієць очолив "фіалок" у листопаді минулого року, підписавши контракт до кінця сезону з опцією продовження ще на один сезон. Однак сторони вирішили не продовжувати угоду.

Під керівництвом Ванолі Фіорентина провела 38 матчів — 14 перемог, 11 нічиїх та 13 поразок при різниці м'ячів 48:50. За підсумками сезону Фіорентина посіла 15 місце у Серії А.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером "фіалок" стане Фабіо Гроссо.