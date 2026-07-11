Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер норвезької збірної поділився очікуваннями від битви проти команди Томаса Тухеля, оцінив дуель Голанда та Кейна, а також висловив підтримку Кевіну Кігану.

У ніч із суботи на неділю (о 00:00 за київським часом) на стадіоні в Маямі відбудеться чвертьфінальний матч Чемпіонату світу, у якому збірна Англії зіграє проти головної сенсації турніру — Норвегії . Напередодні поєдинку наставник скандинавів Столе Сольбаккен дав розгорнуте інтерв'ю ВВС Sport, де розповів про настрій своєї команди.

Норвегія підходить до цього матчу після феноменальної перемоги над п'ятиразовими чемпіонами світу — Бразилією — в 1/8 фіналу. Загалом на цьому турнірі норвежці вже здолали Ірак, Сенегал, Кот-д'Івуар та Бразилію. Це їхній перший мундіаль з 1998 року, і команда вперше в історії зайшла так далеко.

Попри шалений успіх, Сольбаккен тверезо оцінює шанси своєї команди проти фіналістів минулого Євро.

"Вони фаворити, але не великі, не беззаперечні фаворити. Я думаю, що на Англію чиниться значно більший тиск, ніж на нас. Але ми також вимагаємо від себе багато чого. Як тільки гра починається, не думаю, що футболісти взагалі думають про тиск", — зазначив Столе.

Тренер норвежців зізнався, що є великим шанувальником нинішньої збірної Англії під керівництвом Томаса Тухеля, особливо після їхньої вольової перемоги над Мексикою (3:2), де британці грали в меншості після вилучення Джарелла Куанси.

"Мексика створила дуже мало моментів. Тухель зумів розташувати своїх найкращих гравців, таких як Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн, у хороших позиціях. У них є варіативність на флангах, а центр поля надійно тримають Елліот Андерсон та Деклан Райс. Нам потрібно правильно захищатися та бути самими собою", — наголосив фахівець.

Увага вболівальників прикута до дуелі двох топ-форвардів: норвежця Ерлінга Голанда (7 голів на турнірі) та капітана англійців Гаррі Кейна (6 голів). Проте Сольбаккен відмовляється зводити матч до їхнього протистояння.

Норвегія також покладається на талант капітана лондонського Арсенала Мартіна Едегора. У матчі проти Бразилії скандинави володіли м'ячем 66,4% часу, але тренер не очікує повторення такого сценарію проти англійців через спеку в Маямі. Команда проводила легкі технічні тренування, аби зберегти свіжість.

Пресконференція не обійшлася без емоційних моментів. Столе скористався нагодою, щоб підтримати свого кумира дитинства, колишнього гравця Ліверпуля та збірної Англії Кевіна Кігана, якому нещодавно діагностували рак четвертої стадії.

"Найбільше я шкодую в історії чемпіонатів світу, що Кевін Кіган не забив, коли вийшов на поле у матчі проти Іспанії в 1982 році. Він був моїм великим героєм. Сподіваюся, з Кевіном усе гаразд. У нас на телебаченні з кінця 60-х показували англійський футбол, і в кожного була улюблена команда. Моєю командою був "Ліверпуль", а Кевін — моїм гравцем. Тож я передаю йому щирі вітання", — зізнався 58-річний Сольбаккен.

Тисячі норвезьких уболівальників уже прибули до Флориди. За словами Сольбаккена, цей виступ на Чемпіонаті світу повністю об'єднав націю, і вся Норвегія завмерла в очікуванні найбільшого футбольного матчу в історії своєї країни.

Переможець цього протистояння зустрінеться у півфіналі з сильнішим у парі Аргентина — Швейцарія наступної середи в Атланті.