Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанія готується до битви у півфіналі ЧС-2026.

Ламін Ямаль зробив гучну заяву перед матчем, зазначивши, що саме Франція повинна побоюватися Іспанії. Обидві команди готуються до битви футбольних важковаговиків у півфіналі Чемпіонату світу, який відбудеться цього вівторка в Арлінгтоні, штат Техас.

Шлях до цього протистояння для обох команд був непростим. У п'ятницю на стадіоні SoFi в Інглвуді (Каліфорнія) Іспанія здолала Бельгію з рахунком 2:1 — перемогу на 88-й хвилині приніс точний удар Мікеля Меріно. Днем раніше Франція впевнено розібралася з Марокко (2:0), забезпечивши собі путівку до наступного раунду.

Це буде вже третя зустріч між цими збірними за останні три роки. Психологічна перевага на боці піренейців: Іспанія перемагала французів у півфіналах Чемпіонату Європи 2024 року та Ліги націй УЄФА 2025 року.

"Якщо Франції когось і варто боятися, то це нас. Ми їх вже вибивали раніше. Ми двічі їх перемагали. Чесно кажучи, я вважаю, що ми — дві найкращі команди на цьому чемпіонаті світу, тож побачимо, як усе складеться, але ми не боїмося", — заявив Ямаль журналістам після перемоги над бельгійцями.

Для Іспанії це лише другий півфінал мундіалю з моменту тріумфу у 2010 році. Натомість Франція прагне вийти до фіналу турніру втретє поспіль (після перемоги у 2018-му та срібла у Катарі-2022).

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте також зберігає оптимізм:

"Очікування дуже високі. Ми добре усвідомлюємо потенціал нашого суперника, але чітко розуміємо, що здатні перемогти Францію. У нас є якість. Гра буде надзвичайно вимогливою та енергійною, нам потрібно буде показати найкращу версію себе".

Іспанія традиційно вважалася одним із фаворитів північноамериканського мундіалю, але їхній шлях до четвірки найкращих був далеким від ідеального: Несподівана нульова нічия з Кабо-Верде на старті, після чого послідували перемоги над Саудівською Аравією та Уругваєм.

Легка перемога над Австрією, але у матчах проти Португалії та Бельгії іспанцям довелося неабияк попітніти. В обох випадках команду рятували вирішальні удари півзахисника лондонського Арсенала Мікеля Меріно на останніх хвилинах.

Сам Ламін Ямаль, який зумів відновитися від травми підколінного сухожилля, зазначає, що надмірно захисний стиль суперників часто заважає Іспанії демонструвати свій найкращий футбол.

"Може здаватися, що ми граємо не дуже яскраво, але річ у тім, що кожна команда закривається проти нас. Ніхто не грав з нами у відкритий футбол. Але зрештою ми перемагаємо, і це найважливіше. Ми вже довго на цьому турнірі і хочемо залишитися тут до самого фіналу" — пояснив вінгер Барселони, якому в понеділок виповнюється 19 років.

Наразі в активі Ямаля один забитий м'яч у шести матчах турніру. Чи зможе молода зірка покращити свою статистику у надважливому поєдинку проти французів, дізнаємося вже у вівторок.