Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі команд напередодні їхньої битви в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 виходить на найвідповідальніші стадії, і у чвертьфіналі на вболівальників очікує захопливе протистояння. За право зіграти у півфіналі мундіалю зустрінуться збірні Аргентини та Швейцарії.

Для чинних чемпіонів світу цей поєдинок стане ще одним важливим кроком на шляху до захисту титулу та можливістю вкотре підтвердити свій статус одного з головних претендентів на трофей. Водночас швейцарці спробують створити одну з найбільших сенсацій турніру, продовжити свою неймовірну казку та вперше в історії вийти до півфіналу чемпіонату світу.

Разом із нашим партнером betking розповідаємо про історію взаємин цих національних команд, яка налічує шість офіційних та товариських поєдинків.

ЧС-1966: перша зустріч і одразу на мундіалі

Вперше збірні Аргентини та Швейцарії зустрілися у далекому 1966 році на чемпіонаті світу в Англії.

Матч третього туру групового етапу ЧС-1966 між Аргентиною та Швейцарією відбувся 19 липня на стадіоні Хіллсборо у Шеффілді. До заключного поєдинку групи аргентинці зберігали гарні шанси на вихід до чвертьфіналу, тоді як швейцарська збірна вже втратила можливість продовжити боротьбу після поразок від ФРН та Іспанії.

Незважаючи на високу мотивацію аргентинців, перший тайм виявився складним: швейцарці грамотно оборонялися, не дозволяючи супернику створювати велику кількість небезпечних моментів, і до перерви зуміли зберегти свої ворота в недоторканності. Після перерви тиск на "хрестоносців" помітно зріс. На 53 хвилині швейцарський захисник начудив біля своїх воріт, втративши м'яч перед лінією штрафного майданчика, куди увірвався Луїс Артіме, який обіграв двох опонентів та вдало пробив по воротах.

Цей гол змусив швейцарців активніше йти вперед, проте аргентинська оборона на чолі з Роберто Перфумо та досвідченим голкіпером Антоніо Ромою впевнено справлялася із рідкісними спробами суперника створити загрозу. Контроль м'яча та територіальна перевага поступово повністю перейшли до аргентинців. Остаточний результат зустрічі було вирішено на 81 хвилині — Ерміндо Онега скористався черговою позиційною помилкою захисників збірної Швейцарії та подвоїв перевагу Аргентини.

Ця перемога дозволила Аргентині посісти друге місце в групі, поступившись лідерством ФРН з різниці забитих та пропущених м'ячів, і вийти до чвертьфіналу. Там команда Хуана Карлоса Лоренсо зустрілася з господарями турніру — Англією, якій поступилася з рахунком 0:1 в одному з найсуперечливіших матчів в історії світових першостей. Для Швейцарії чемпіонат завершився без набраних очок.

Аргентина — Швейцарія 2:0

Голи: Артіме, 53, Онега, 81.

Аргентина: Рома — Марсоліні, Калікс, Перфумо, Феррейро — Соларі, Раттін, Гонсалес — Мас, Артіме, Онега.

Швейцарія: Айхман — Гансрюді, Бені, Бродман, Армбрустер, Штірлі — Кун, Хосп — Кентен, Готтарді — Кюнцлі.

ЧС-2014: двогодинна напружена дуель у битві за чвертьфінал

1 липня 2014 року на арені Корінтіанс у Сан-Паулу відбувся матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними Аргентини та Швейцарії. Команда Алехандро Сабельї вважалася фаворитом зустрічі завдяки яскравій атакувальній лінії на чолі з Ліонелем Мессі, проте швейцарці під керівництвом Отмара Хітцфельда продемонстрували традиційну організованість і практично не залишали супернику вільного простору біля власних воріт.

Основний час пройшов у напруженій тактичній боротьбі: аргентинці більше володіли м'ячем і частіше атакували, але надійна гра захисників та чудові дії голкіпера Дієго Бенальо позбавляли південноамериканців можливості відкрити рахунок. У другому таймі тиск Аргентини лише посилювався. Гонсало Ігуаїн, Есек'єль Лавессі та Мессі регулярно створювали небезпечні моменти, проте швейцарська оборона діяла практично безпомилково. При цьому і "хрестоносці" не обмежувалися лише обороною: Джердан Шакірі та Граніт Джака кілька разів організовували швидкі та небезпечні контратаки, а Йосип Дрміч мав чудовий шанс принести своїй збірній перемогу, але не зумів переграти Серхіо Ромеро після виходу віч-на-віч.

Здавалося, що матч рухається до серії пенальті, проте доля зустрічі вирішилася за дві хвилини до закінчення додаткового часу. На 118 хвилині Мессі здійснив фірмовий прохід через центр, зібравши навколо себе кількох захисників, після чого віддав передачу на Анхеля Ді Марію, який першим дотиком точно пробив у дальній кут воріт. Швейцарія відчайдушно кинулася рятувати гру і вже в атаці у відповідь ледь не зрівняла рахунок: після удару головою Блеріма Дземаїлі м'яч влучив у стійку, а рикошетом від нього сфера пролетіла повз ворота.

Перемога дозволила Аргентині вийти до чвертьфіналу, де на неї чекала зустріч зі збірною Бельгії. Хоча гра не стала видовищною з точки зору голів, Аргентина продемонструвала характер і вміння дотискати суперника у вирішальний момент. Аргентина дійшла до фіналу, де поступилася Німеччині у додатковому часі, а Швейцарія покинула мундіаль з високо піднятою головою, залишивши після себе враження однієї з найорганізованіших і найнезручніших команд.

Аргентина - Швейцарія 1:0

Гол: Ді Марія, 118.

Аргентина: Ромеро — Рохо (Басанта, 105+1), Гарай, Фернандес, Сабалета — Маскерано, Гаго (Білья, 106) — Лавессі (Паласіо, 74), Мессі, Ді Марія — Ігуаїн.

Швейцарія: Бенальо — Родрігес, Шер, Джуру, Ліхтштайнер — Інлер, Бехрамі — Мехмеді (Дземаїлі, 113), Шакірі, Джака (Фернандес) — Дрміч (Сеферович, 82).

Попередження: Рохо, Ді Марія, Гарай — Джака, Фернандес.

Товариські матчі: п'ять зустрічей та жодної перемоги для європейців

16 грудня 1980 року збірна Аргентини впевнено переграла Швейцарію з рахунком 5:0 у першому товариському матчі в історії команд, що відбувся на стадіоні Шато Каррерас у Кордові.

Аргентинці з перших хвилин захопили ініціативу і вже на дев'яту хвилину забезпечила собі комфортну перевагу завдяки точним ударам Рамона Діаса та Леопольдо Луке. Швейцарці не встигали за швидкісними комбінаціями господарів, а суперник продовжував створювати небезпечні моменти практично у кожній атаці. Незадовго до перерви відзначився Хосе Даніель Валенсія, а вже у компенсований час першого тайму своє ім'я на табло записав ще молодий 20-річний Дієго Марадона.

У другому таймі малюнок гри не змінився: чинні чемпіони світу повністю контролювали хід зустрічі, впевнено володіли м'ячем і не дозволяли супернику створити реальну загрозу воротам Убальдо Фільйоля. Остаточну крапку на 67 хвилині поставив капітан команди Даніель Пассарелла, який реалізував пенальті.

1 вересня 1984 року на стадіоні Ванкдорф у Берні Аргентина здобула перемогу над Швейцарією з рахунком 2:0.

Команда Карлоса Білардо, яка розпочала підготовку до ЧС-1986, з перших хвилин виглядала більш організованою і впевнено контролювала перебіг зустрічі. Вже в першому таймі аргентинці зуміли забезпечити собі комфортну перевагу: рахунок відкрив півзахисник Хосе Даніель Понсе після точної передачі Марсело Троббіані, а незабаром перевагу гостей подвоїв форвард Оскар Дертисія. Швейцарці намагалися відповідати швидкими контратаками, проте надійна гра оборони практично не залишала господарям шансів на успіх.

Після перерви темп гри помітно знизився, проте Аргентина продовжувала контролювати м'яч та не дозволяла супернику повернутися у гру. Білардо використав зустріч для перевірки одразу кількох футболістів, поступово формуючи колектив, який через два роки став чемпіоном світу у Мексиці. Швейцарська команда намагалася переламати перебіг матчу за допомогою замін, але створити по-справжньому небезпечні моменти біля воріт "обраних" їй так і не вдалося.

8 травня 1990 року на стадіоні Ванкдорф збірні Швейцарії та Аргентини зіграли внічию 1:1 у матчі, який став частиною підготовки чемпіонів світу до майбутнього мундіалю в Італії.

Команда Білардо на чолі з Марадоною, у першому таймі більше контролювала м'яч і поступово збільшувала тиск, проте швейцарці під керівництвом грамотно оборонялися і не дозволили супернику відкрити рахунок до перерви.

Лише на початку другої половини зустрічі аргентинцям вдалося втілити свою перевагу у гол: на 52 хвилині Марадона видав точну передачу на Абеля Бальбо, який точно пробив здалеку. Після пропущеного м'яча збірна Швейцарії почала діяти значно активніше в атаці. На полі з'явився молодий Стефан Шапюїза, який помітно пожвавив гру, а аргентинці зменшили темп, проводячи заміни. Здавалося, що гості зможуть утримати мінімальну перевагу, проте на 89 хвилині "хрестоносці" все ж таки досягли свого, а автором голу став Кубілай Тюркільмаз.

2 червня 2007 року на стадіоні Санкт-Якоб Парк у Базелі Швейцарія та Аргентина розійшлися миром — 1:1. Зустріч стала важливим етапом підготовки швейцарців до домашнього чемпіонату Європи-2008, а для аргентинців – однією з останніх перевірок перед стартом Кубка Америки.

Незважаючи на зливу та поганий стан газону, глядачі побачили матч гідного рівня. Швейцарці активно розпочали зустріч, проте поступово ініціативу перехопили гості. Ліонель Мессі та Карлос Тевес регулярно створювали гостроту біля воріт Паскаля Цубербюлера, а найкращий момент до перерви виник після штрафного Мессі, коли Габріель Міліто головою пробив у стійку.

Після перерви перевага аргентинців втілилася у забитий м'яч. На 50 хвилині Мессі виконав чудову передачу з правого флангу, а Тевес ударом головою в падінні відправив м'яч у сітку воріт, відкривши рахунок. Однак господарі швидко оговталися і вже на 64 хвилині відновили рівновагу. Після метушні у штрафному майданчику Марко Штреллер виявився першим на добиванні. Наприкінці обидві команди мали хороші можливості вирвати перемогу.

29 лютого 2012 року збірні Швейцарії та Аргентини зустрілися на стадіоні Стад де Сюісс у Берні.

Аргентинці з перших хвилин прагнули контролювати м'яч, проте господарі відповідали небезпечними контратаками. Вже на 20 хвилині Мессі відкрив рахунок, завершивши швидку комбінацію після передачі п'ятою від Ігуаїна. Тим не менш, швейцарці не розгубилися і продовжили шукати свої шанси попереду. Незадовго до перерви чудову можливість зрівняти рахунок мав Транквілло Барнетта, але він пробив трохи вище.

У другому таймі "хрестоносці" зуміли досягти свого. На 50 хвилині Джердан Шакірі точно пробив повз Ромеро, відновивши рівновагу. Після цього гра почала проходити на зустрічних курсах: швейцарці сміливо атакували, а аргентинці все частіше шукали вільних зон для своїх швидких форвардів. Головною дійовою особою на полі залишався Мессі, який неодноразово загострював гру індивідуальними діями та небезпечними ривками. На 88 хвилині капітан аргентинців знову вивів свою команду вперед, реалізувавши вихід віч-на-віч після чудової передачі Агуеро. Вже у компенсований час Швейцарія кинула усі сили на порятунок, проте саме це дозволило аргентинцям провести вирішальну контратаку. Захисник господарів сфолив у власному штрафному, і Мессі впевнено реалізував пенальті, оформивши хет-трик та встановивши остаточний рахунок – 3:1.

Усі матчі між збірними Аргентини та Швейцарії

19 липня 1966 року — Аргентина 2:0 Швейцарія (ЧС-1966, груповий етап)

16 грудня 1980 року — Аргентина 5:0 Швейцарія (товариський матч)

1 вересня 1984 року — Швейцарія 0:2 Аргентина (товариський матч)

8 травня 1990 року — Швейцарія 1:1 Аргентина (товариський матч)

2 червня 2007 року — Швейцарія 1:1 Аргентина (товариський матч)

29 лютого 2012 року — Швейцарія 1:3 Аргентина (товариський матч)

1 липня 2014 року — Аргентина 1:0 Швейцарія (ЧС-2014, 1/8 фіналу)

Погляд у майбутнє

Новий етап протистояння між Аргентиною та Швейцарією в рамках ЧС-2026 обіцяє подарувати вболівальникам ще один захопливий матч. Швейцарія неодноразово демонструвала, що здатна нав'язати боротьбу грандам світового футболу, а тому нове протистояння обіцяє бути не менш напруженим. Цього разу на кону — путівка до півфіналу чемпіонату світу. Для Аргентини це шанс продовжити захист свого чемпіонського титулу. Водночас збірна Швейцарії прагне переписати власну історію, адже ще ніколи не виходила до півфіналу мундіалю. Якщо швейцарцям вдасться знову нейтралізувати атакувальну міць "обраних" та скористатися своїми шансами, вони можуть створити одну з найбільших сенсацій турніру. Аргентина ж має намір підтвердити статус одного з головних фаворитів ЧС-2026 і вкотре довести, що вміє перемагати у вирішальних матчах.

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