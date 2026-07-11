Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан Трьох левів запевняє, що збірна готова вийти на пік форми а також ділиться враженнями від візиту сера Девіда Бекхема та гри в гольф із Дональдом Трампом.

Напередодні чвертьфіналу Чемпіонату світу проти збірної Норвегії на стадіоні Хард-Рок у Маямі, нападник збірної Англії Гаррі Кейн применшив важливість особистого протистояння з норвезьким форвардом Ерлінгом Голандом.

Обидва гравці продовжують боротьбу за Золоту бутсу турніру. Наразі лідерство утримують француз Кіліан Мбаппе та аргентинець Ліонель Мессі (по 8 голів), за ними йдуть Голанд (7 голів) та Кейн (6 голів). Відповідаючи на запитання журналістів про те, хто з них є кращим форвардом, Кейн наголосив на принциповій різниці в їхньому стилі гри:

"Ми абсолютно різні гравці. Нас обох сприймають як нападників, але це майже дві різні позиції. Ерлінг — неймовірний, фізично він просто машина, звір. Його завершення атак на найвищому рівні. Я ж вважаю себе іншим гравцем: мені подобається більше торкатися м'яча, бути залученим до побудови гри, а також відпрацьовувати в захисті. Я не думаю, що варто нас порівнювати", — заявив Гаррі.

Статистика обох форвардів у цьому сезоні вражає: Кейн відзначився 73 голами за мюнхенську Баварію та збірну Англії, тоді як на рахунку Голанда — 46 забитих м'ячів і чергова Золота бутса Прем'єр-ліги у складі Манчестер Сіті.

Підопічні Томаса Тухеля не без труднощів пройшли попередні стадії. Вигравши групу L, англійцям знадобилися два пізніх голи Кейна, щоб здолати ДР Конго (2:1). Після цього Три леви здобули яскраву перемогу над Мексикою з рахунком 3:2 на легендарному стадіоні Ацтека в 1/8 фіналу.

Кейн визнає, що команда ще не продемонструвала свого максимуму:

"Історія показує, що переможці великих турнірів рідко мають гладкий шлях до кінця. Зараз ми наближаємося до чвертьфіналу, і нам потрібно показати найкращу версію себе. Попереду насичений графік — чвертьфінал, півфінал і фінал відбуваються протягом восьми днів. Команді як ніколи потрібно згуртуватися".

Підготовка до матчу з Норвегією проходила на тренувальній базі клубу Інтер Маямі. У п'ятницю команду відвідав колишній капітан збірної Англії та співвласник місцевого клубу Девід Бекхем, який привітав гравців і провів з ними час перед заняттям.

Крім того, Гаррі Кейн прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа про їхню спільну гру в гольф:

"Чесно кажучи, він грає в гольф досить добре. Сподіваюся, що у його віці я зможу грати так само. Це був унікальний досвід, і я вдячний йому за запрошення".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Англія втратила лідерів перед чвертьфіналом ЧС-2026 проти Норвегії.