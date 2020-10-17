Португалия

О большой ране, терзающей сердца поклонников великого португальского клуба и по сей день.

Всякий клуб, общепризнан он великим или нет, имеет свою историю. Зачастую она сводится к некому набору громких имён, легендарных личностей, порой причисленных чуть ли не к лику святых, а также трофеев и побед, которых, правда, не бывает без поражений (а порой и трагедий, как в случаях Торино, МЮ или Пахтакора).



Лиссабонская Бенфика же имеет в своей богатейшей истории одно чёрное пятно, уже помноженное на восемь, которое почти шесть десятков лет не даёт покоя её верным поклонникам. Речь о знаменитом "проклятии Белы Гуттманна", которое этот эпохальный венгерский тренер еврейского происхождения поставил на клубе после того, как в 1962-м привёз в столицу Португалии второй подряд Кубок европейских чемпионов.

Привёз, обыграв в Амстердаме мадридский Реал Альфредо Ди Стефано и своего неподражаемого земляка Ференца Пушкаша, за год до того в Берне одержав триумф и над заклятым врагом "галактикос" — каталонской Барселоной. Помимо того, под руководством этого, не побоюсь сказать, гениального венгерского еврея "орлы" выиграли три чемпионата Португалии подряд (1959-1961) и один Кубок страны в 1962-м, где в финале была обыграна Витория из Сетубала. Правда, то для этого клуба не является достижением из ряда вон.

В чём была причина такого нелицеприятного "слова-действия" великого тренера в адрес своего клуба? Всё очень просто. После амстердамского триумфа руководство "орлов" отказалось повысить Гуттманну зарплату (аргументировав это тем, что такие футболисты, как Колуна и Эусебио будут побеждать с любым тренером. Ну-ну…), после чего тот произнёс свою знаменитую цитату: "Я уйду, но в ближайшие 100 лет Бенфика не выиграет ни одного европейского трофея". Что ж, ждать осталось ещё 42 года…





К слову, спустя три года Бела на недолгое время вернулся в Лиссабон, но уже ничего с клубом не выиграл. Как и с уругвайским Пеньяролем, сборной Австрии (там, правда, и вариантов особо не было), швейцарским Серветтом, греческим Панатинаикосом (на тренерском мостике которого преуспел затем другой венгр – упомянутый выше Ференц Пушкаш) и злейшим врагом своего бывшего клуба – Порту (к слову, "драконов" он возглавлял ещё и до своего первого прибытия в стан лиссабонского гранда). Можно сказать, что Бог наказал обоих. Клуб — за жадность и неблагодарность по отношению человеку, так много для него сделавшему, а тренера – за вмешательство в деяния Её Величества Судьбы.





В этой статье я пройдусь по всем восьми финалам европейских кубков, в которых принимала участие Бенфика после нанесения "Гуттманновского проклятия". Если вы болельщик Порту или Спортинга (мало ли) – наслаждайтесь, если же Бенфики – продолжайте верить в то, что любая, даже самая неприятная серия, когда-то подходит к концу.



1962/1963

Кубок европейских чемпионов

Соперник: Милан (1:2)

Тренер: Фернандо Риера



Проклятие "вступило в силу" сразу же, в первом сезоне. По большому счёту, за исключением самого Гуттманна это была ещё его Бенфика. Бенфика с Коштой Перейрой в воротах, Фернанду Крушем в обороне, мозамбикским капитаном Мариу Колуной в центре поля и с Эусебио, Торришом и компанией в атаке. Разница была лишь одна – тренировал команду не венгр, а чилиец – Фернандо Риера. По пути на Уэмбли "орлы" обыграли шведский Норрчёпинг из одноимённого скандиндинавского города, пражскую Дуклу из Чехословакии и финалиста Кубка Интертото Фейеноорд из голландского Роттердама.



Финал против Милана Чезаре Мальдини, Джованни Траппатони, Джанни Риверы и компании, ведомых легендарным алленаторе Нерео Рокко, по началу складывался для португальцев вполне удачно. На 18-й минуте Эусебио открыл счёт в игре, и долго время именно "орлы" владели игровым преимуществом, пока за дело не взялся бразильский (правда, уже принявший итальянское гражданство и успевший дебютировать и за сборную Италии – да, тогда так можно было) форвард "россонери" Жозе Алтафини, выстреливший дуплетом на протяжении восьми минут. После его первого гола казалось, что во время нанесения удара он получил травму и не сможет продолжить игру, но не тут то было…



В общем, Бела Гуттманн мог злорадно потирать руки. Тем более, Милан-то для него был ой как не чужд – тренировал он эту команду с 1953-го по 1955-й, пусть ничего и не выиграл.



Хотя тогда многим казалось, что всё это лишь случайность…

1964/1965

Кубок европейских чемпионов

Соперник: Интернационале (0:1)

Тренер: Элек Шварц



Прошло 2 года, и снова миланская команда в финале. На сей раз – Интер, а Бенфикой тогда руководил ещё один тренер еврейского происхождения — румын Элек Шварц, до того в тренерской карьере ничего не добившийся. Правда, в 1965-ом, помимо финала КЕЧ, он подарил красной части Лиссабона ещё и чемпионство.



Путь к финалу "орлы" прошли достаточно легко, не заметив люксембургский Арис и швейцарский Ла-Шо-де-Фон, разгромив 5:1 сам мадридский Реал (правда, проиграв ему 1:2 в столице Испании), и вынеся вперёд ногами венгерский Вашош в полуфинале. Это, опять таки, была всё ещё ТА Бенфика. К примеру, в стартовом составе на матч против Интера (к слову, проходившем на Сан-Сиро) было 8 футболистов, сражавшихся на поле Уэмбли против Милана двумя годами ранее.

В том числе и капитан Мариу Колуна, готовившийся в августе отметить 30-летний юбилей и, конечно же, икона тогдашних португальских болельщиков – великий Эусебио. Кто не знал, хотите впасть в шок? В свои 23 года он играл уже в третьем финале главного турнира континента.



Но помимо всем известного, команда, такое ощущение, уловила ещё одно проклятие – финально-милано-бразильское. Снова победным голом в игре, на сей раз единственным, отметился именно представитель "страны карнавала" (мстили за колониальное прошлое, небось…) — Жаир. Перейра после его удара предательски упустил мяч, но этому можно найти объяснение, ибо поле миланской арены в тот день было где-то таким же, как хорватское в недавнем матче Риека-Колос. Да, оно было одинаковым для всех, но для Интера было домашним…



Короче говоря, так случился второй раз. Тогда могло казаться, что это всего лишь совпадение…







1967/1968

Кубок европейских чемпионов

Соперник: Манчестер Юнайтед (1:4, доп. время)

Тренер: Отто Глория



Этот финал стал последним еврокубковым для "орлов" на последующие 15 лет, а "кубкочемпионовским" — на 20. Лихие 60-е, за которые португальская команда успела сыграть в пяти финалах, подходили к логическому завершению. В соперниках в 1968-м был легендарный "постмюнхенский" Манчестер Юнайтед Мэтта Басби и Джимми Мёрфи (к слову, вышедший на игру в необыкновенных для себя синих цветах, тогда как Бенфика играла в белом), до того ещё ни разу не выигрывавший этот трофей, но так жаждущий это сделать…



На сей раз по пути к финалу лиссабонцы с Колуной и Эусебио в составе, которым на сей раз бразилец уже руководил (Отто Глория, 5 лет руководивший командой в 50-х до прихода Гуттманна, а затем успевший повозглавлять двух злейших врагов "красно-белых" — Порту и Спортинг, со вторыми даже выиграв чемпионат), обыграли североирландский Гленторан, французский Сент-Этьен, уже знакомый венгерский Вашаш и туринский Ювентус.

Решающая игра проходила, по факту, в логове противника (как и в случае игры с Интером тремя годами ранее) – в Лондоне на Уэмбли. Да, не в Манчестере, но в Англии же, и поддержка у МЮ, вышедшего на матч в довольно странных для себя синих цветах (Бенфика играла в белом), была колоссальная. И как мы помним, именно на Уэмбли Бенфика проиграла свой первый финал после нанесения проклятия, уступив Милану.



Основное время игры сложилось для португальцев вполне удачно – да, счёт в начале второго тайма открыл легендарный Бобби Чарльтон, тогда ещё не ставший сэром, но Жайме Граса на 79-й минуте его сравнял. Проблема лишь в том, что в первом овертайме "манкунианцы" уничтожили орлов – голы ещё не страдающего хроническим алкоголизмом Джорджа Беста, нынешнего ассистента Гвардиолы в Ман Сити Брайана Кидда и второй мяч Чарльтона сделали счёт разгромным. Да, Эусебио с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира, но разве главным было это…



Третий раз – это уже не случайность и не совпадение. Это закономерность.

1982/1983

Кубок УЕФА

Соперник: Андерлехт (0:1, 1:1)

Тренер: Свен-Йоран Эрикссон



Мало кто знает, но имя шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона связано с "орлами" не только римскими, но и лиссабонскими. Тренировал он их перед тем, как возглавить заклятого врага своего будущего клуба – Рому…



В столице Португалии Эрикссон добился немалого. Начнём с того, что первый заход был его дебютным заграничным опытом, к которому он приступил в 34 года, и 2 выигранных чемпионата, 1 Кубок страны и финал КУЕФА – вполне неплохой результат. После возвращения из римско-флорентийских странствий он принял Бенфику вновь, на сей раз чтобы опять разок выиграть золотые медали первенства и довести её до финала уже не Кубка УЕФА, а более значимого европейского турнира, но об этом мы ещё вспомним.



В сезоне 1982/1983 на пути к финалу лиссабонцы обыграли бельгийский Локерен, швейцарский Цюрих, итальянскую Рому (как мы уже сказали, будущий клуб Эрикссона) и румынскую Университатю из Крайовы. Правда, нужно отметить, что последних лишь по правилу выездного гола.



В финале "орлов" ждал ещё один бельгийский барьер в виде брюссельского Андерлехта. К слову, одной из главных звёзд и бомбардиров португальской команды в те годы был 30-летний югослав Зоран Филипович, перешедший в Бенфику снова таки из Бельгии – из Брюгге, до того проведя десяток лет в родной Црвене Звезде.



Финал Кубка УЕФА тогда состоял из двух матчей. В столице Бельгии, на Эйзеле, минимальную викторию одержали "пурпурно-белые" (португальцы, помимо всего прочего, с 75-й минуты играли вдесятером после удаления Жозе Луиша), хотя "орлы" выглядели явно не хуже.

На лиссабонском же Да Луже была зафиксирована ничья 1:1. "Красно-белые" открыли счёт в первом тайме, но почти сразу бельгийцы его сравняли. Во второй половине игры подопечные Эрикссона создали несколько убойных моментов, разок даже забили из офсайда, а вот по правилам из нужных двух не забили ни одного.



Это был первый еврокубковый финал (а точнее, финалы) Бенфики, который Бела Гуттманн, покинувший наш мир в августе 1981-го, смотрел уже с того света. Смотрел, и ехидно улыбался…



1987/1988

Кубок европейских чемпионов

Соперник: ПСВ (0:0, 5:6 по пенальти)

Тренер: Антониу Оливейра (Тони)



В этот раз не повезло уж совсем. Тотально. По 5 точно исполненных ударов в серии одиннадцатиметровых, и фатальный промах Велозу – Антониу, не Мигеля, и правого защитника, а не левоногого центрхава. Антониу, кстати говоря, звали и тогдашнего тренера Бенфики – не путать с другим Антониу Оливейрой, экс-игроком и тренером Порту, успевшим побегать и за Спортинг. Формальным же ассистентом Тони (такое сокращённое имя носит этот усатый коуч, до последнего времени не прекращавший трудиться на Востоке) был сам великий Эусебио.



На пути к решающей битве, состоявшейся на штутгартском Некерштадиуме (ныне та самая Мерседес-Бенц Арена), "красно-белые" обыграли албанский Партизани, данский Орхус, до боли знакомый бельгийский Андерлехт и румынскую Стяуа. Сама же битва получилась довольно скучной по игре, и прямо таки трагичной для лиссабонцев по результату. ПСВ с первого захода выиграл свой единственный Кубок чемпионов, Бенфика же продолжила свою чёрную серию даже спустя 20 лет после возвращения в финал главного турнира континента.

1989/1990

Кубок европейских чемпионов

Соперник: Милан (0:1)

Тренер: Свен-Йоран Эрикссон



Финал с особо трогательной предысторией, которая символизирует глубину душевной боли всего португальского клуба. Сам решающий матч с Миланом (с тем самым, которому Бенфика проиграла финал на следующий же год после нанесения злосчастной кары) состоялся 23 мая 1990 года в Вене на стадионе Пратерштадиум, который нынче носит имя Эрнста Хаппеля. За несколько дней до игры Эусебио пошёл на кладбище к могиле Белы Гуттманна и долго молился, из всех сил выпрашивая того простить клуб и снять проклятие. Но обида Гуттманна, похоже, всё ещё полыхала в его душе.



Пройдя ирландский Дерри Сити, венгерский Гонвед, тогда ещё советский и тогда ещё днепропетровский Днепр и, по правилу выездного гола, марсельский Олимпик, "орлы" с минимальным счётом уступили в финале Милану. Решающим стал гол голландца (небольшая взаимосвязь с предыдущим поражением в финале просматривается, не так ли?) Франка Райкарда – к слову, до того не заигравшего в лиссабонском Спортинге, который тут же отдал его в аренду испанской Сарагосе.



Свен-Йоран Эрикссон стал первым тренером, который проиграл сразу два еврокубковых финала во главе "красно-белых" (затем к нему в подобном "счастье" присоединится нынешний тренер Бенфики Жорже Жезуш), а через два года вновь отправился в Италию, где принял Сампдорию, а через время и свой триумфальный Лацио – полёт того "орла", я уверен, и по сей день помнится шведу не меньше. Бенфике же следующего еврокубкового финала пришлось ждать 23 года, а в финалах Кубка европейских чемпионов, уже успевшего стать Лигой чемпионов, она с тех пор не играла вовсе…



2012/2013

Лига Европы УЕФА

Соперник: Челси (1:2)

Тренер: Жорже Жезуш



Спустя 23 года Бенфика вернулась в финал еврокубка. Оказавшись ниже Барселоны и Селтика, и опередив московский Спартак в группе Лиги чемпионов, команда с третьего места опустилась в Лигу Европы. Пройдя леверкузенский Байер, французский Бордо, английский Ньюкасл (последние двое в 1/16 были обидчиками киевского Динамо и харьковского Металлиста соответственно – португальцы отомстили за украинцев сполна), и турецкий Фенербахче из Стамбула, команда Жорже Жезуша (воспитанника Спортинга, а затем и тренера этой команды, сейчас вернувшегося в Бенфику).

Вы заметили, насколько часты у них переходы между тремя "китами"? Как, впрочем, и в Италии. В Амстердаме Бенфика встретилась с действующим обладателем кубка Лиги чемпионов – лондонским Челси, которое по ходу того сезона возглавил Рафаэль Бенитес. Помните, где проходил последний победный для "орлов" финал еврокубка, после которого ушёл Гуттманн? Да, именно в столице Нидерландов, пусть и на другом стадионе.



Первая половина игры прошла без голов, а во второй на гол Фернандо Торреса ответил Оскар Кардосо, точно реализовавший пенальти, но в конце игры. Тот таки парагваец обменялся дальними ударами с Фрэнком Лэмпардом, но на месте были Чех и перекладина соответственно. Затем же Бранислав Иванович выше всех выпрыгнул на подачу углового, и тем самым продлил страдания Бенфики. 51 год. 51 жестокий год…

2013/2014

Лига Европы УЕФА

Соперник: Севилья (0:0, 2:4 по пенальти)

Тренер: Жорже Жезуш



В следующем сезоне "орлы" вновь заняли третье место в группе ЛЧ – на этот раз уступив ПСЖ и Олимпиакосу, и опередив Андерлехт. Во втором по престижности турнире континента "красно-белые" на пути к финалу обыграли ПАОК, Тоттенхэм (снова обидчика украинского клуба — на сей раз днепропетровского Днепра), нидерландский АЗ и туринский Ювентус – клуб, на чьём стадионе и состоялся решающий матч турнира.



Битва в Турине против Севильи стала первым финалом "орлов", который не смог увидеть легендарный Эусебио – 5 января того года он покинул этот мир. Сам матч же, как и дополнительное время, закончился нулями, но уже во второй раз (первый был в 1988-м против ПСВ) лиссабонцы проиграли финал по серии одиннадцатиметровых.

Не помог даже тот факт, что их ворота защищал Ян Облак, который сейчас играет в мадридском Атлетико и считается одним из лучших киперов мира. Его коллега Бету (португалец и воспитанник Спортинга — для него этот матч был особо принципиальным) потащил удары Кардосо и Родриго. Короли турнира, тогда ещё в глазах далеко не всех успевшие стать таковыми, переиграли главных неудачников еврокубковых финалов последних пяти с лишних десятков лет. С тех пор "орлы" на этих "праздниках жизни" не гостили…

Послесловие



Каждый сам выбирает, верить ему в некие потусторонние силы и проклятия, или же нет. Случай Бенфики привлекает в первую очередь тем, что уж очень сложно ему найти какие-либо логические объяснения, и даже если бы никакого "проклятия Белы Гуттманна" не существовало в природе, нечто подобное бы кто-то придумал.



Бенфика – величайший клуб с богатейшей историей, и эта одна её страница, длящаяся уже почти шесть десятков лет, добавляет ей некой эксклюзивности. И пусть автор этого текста не является фанатом Бенфики, и болеет за других "орлов" — тех, которые "небесно-голубые", а не "красно-белые", он искренне желает, дабы в мае следующего года у многих появился повод перечитать эту статью ещё раз. А конкретно у поклонников великого лиссабонского клуба, которые имеются и в нашей стране, сделать это со слезами счастья на глазах.

Глеб Скрипченко, Football.ua