У рамках 29-го туру чемпіонату Португалії Віторія Гімарайнш мінімально поступилася Порту, який нині очолює турнірну таблицю.

Як повідомляє Squawka, завдяки цій перемозі підопічні Сержіу Консейсау встановили новий рекорд турніру за тривалістю серії без поразок.

Так, Порту не знає поразок у чемпіонаті Португалії вже 57 поєдинків поспіль, що є беззаперечним рекордом в історії цього змагання.

Porto have set a new Primeira Liga record for the longest unbeaten run in the competition's history:



57 games. 0 defeats. 🐉 pic.twitter.com/TWNGxzBzNa