Португалия

Команда Сержіу Консейсау не знає поразок у внутрішній першості 57 матчів поспіль.

У рамках 29-го туру чемпіонату Португалії Віторія Гімарайнш мінімально поступилася Порту, який нині очолює турнірну таблицю.

Як повідомляє Squawka, завдяки цій перемозі підопічні Сержіу Консейсау встановили новий рекорд турніру за тривалістю серії без поразок.

Так, Порту не знає поразок у чемпіонаті Португалії вже 57 поєдинків поспіль, що є беззаперечним рекордом в історії цього змагання.