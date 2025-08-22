Португалія

Колишній захисник Динамо увійшов до тренерського штабу португальського клубу після завершення кар’єри гравця.

Колишній захисник Динамо Віторіну Антунеш розпочав новий етап у кар’єрі, приєднавшись до тренерського штабу Фреамунде. Повідомлення про це з’явилося на офіційній сторінці португальського клубу у соціальних мережах.

Після завершення минулого сезону Антунеш оголосив про завершення професійної ігрової кар’єри. Тепер він вирішив присвятити себе тренерській діяльності.

Цікаво, що Фреамунде — це клуб, де Антунеш розпочинав свій футбольний шлях, тож повернення стало своєрідним колом у його кар’єрі.

Нагадаємо, Антунеш виступав за київське Динамо з лютого 2015 року до літа 2017 року. На його рахунку 79 матчів, п'ять голів та два асисти.

Також Віторіну виступав за Малагу, Хетафе, Спортінг, Лейшоеш, Паніоніос, Лечче, Рому та Ліворно.

Крім цього, Антунеш провів 12 поєдинків у складі збірної Португалії, в яких він забив один гол.