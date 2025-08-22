Ліга Європи

Головний тренер Маккабі Тель-Авів підсумував перший матч проти київського клубу.

Маккабі Тель-Авів здобув упевнену перемогу над київським Динамо з рахунком 3:1 у першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/26. Головний тренер ізраїльського клубу Жарко Лазетич залишився задоволений результатом, але застеріг команду від передчасних висновків.

"Нам доведеться якомога швидше забути про цю гру. У матчі-відповіді проти них потрібно бути обережнішими, і тоді ми зможемо зіграти краще", — зазначив наставник.

Лазетич підкреслив, що команда діяла впевнено і створила чимало гольових моментів: "Це перший тайм. Результат є результат, ми грали добре. Ми створили багато моментів. Ми пропустили після їхнього першого удару в створ. Потім вони втратили гравця, і ми контролювали гру".

Тренер також відзначив, що команда зробила крок уперед у порівнянні з минулим сезоном: "У минулому сезоні нам було важко, коли у нас була чисельна перевага, так що це теж прогрес для нас. Ми створили багато моментів, це непросто, ми забили чудові голи", — підсумував тренер в коментарі Sport5.

Відео голів та огляд матчу Маккабі Тель-Авів — Динамо 3:1.