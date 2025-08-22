Ліга Європи

Ізраїльський півзахисник оформив дубль у першому матчі проти киян та налаштований завершити справу в матчі-відповіді.

Капітан Маккабі Тель-Авів Дор Перец прокоментував перемогу своєї команди над київським Динамо з рахунком 3:1 у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26. 30-річний хавбек, який оформив дубль у ворота киян, зазначив, що результат важливий, але попереду ще непросте завдання.

"Ми задоволені цим результатом після такої хорошої гри, відмінного виступу. Ми були дуже зосереджені, дуже гострі, дуже компактні", — сказав Перец.

Капітан ізраїльського клубу наголосив, що команда зберігає максимальну концентрацію перед матчем-відповіддю: "Ми можемо пишатися собою, у нас є завдання завершити справу наступного тижня. Це лише один тайм, попереду ще багато роботи, і я впевнений у гравцях, якщо ми покажемо таку ж гру, як сьогодні", — цитує гравця Sport5.

Матч-відповідь між Динамо та Маккабі Тель-Авів відбудеться 28 серпня у польському Любліні.

