Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Футбол — спорт великих результатів. І якщо результат незадовільний, то він — незадовільний. Як і перемога залишається лише фактом після фінального свистка. Справді професійного ж спортсмена виокремлює серед решти реакція на ці події — і якщо її немає, то постає занадто багато питань. Динамо повертається до України грати резервними складами в чемпіонаті, щоб третій тиждень поспіль ми тільки те й бачили, як команду Олександра Шовковського зминають на своєму шляху суперники. Тепер й із Ізраїля також.

Зараз у "біло-синіх" не буде матчу в чемпіонаті, тож за тиждень вони повернуться. І тоді ми маємо побачити ту саму реакцію, а як ні — ми зараз серйозно будемо обговорювати можливе звалювання до Ліги конференцій, коли тиждень тому Ліга чемпіонів була на тій самій відстані?

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на ТСЦ Арені (за 10-бальною шкалою).

Руслан Нещерет — 3,0. Якщо хтось запитає, чи могло Динамо взагалі зазнати розгромної поразки в цій грі? Так, могло. Частково це не сталось через дії саме воротаря киян. Кілька сейвів, але й кілька невпевнених епізодів залишив за собою Нещерет, що загалом продовжує його серію матчів, де голкіпер наче й тягне якісь удари, але й не відчуває при цьому власної сили.

Олександр Караваєв — 2,0. Як ми дізнались уже після гри, у Тимчика піднялась температура в день матчу, тож він був відсутній. Це можна зрозуміти. Але осягнути те, як зіграв Караваєв на цій позиції, яка раптово стала вакантною, просто неможливо. Олександр пропускав повз себе всі можливі м’ячі та будь-якого суперника, а єдиний хоч більш-менш пристойний момент за його участі — це пас під удар Піхальонку в чужому штрафному. Воно й логічно — подалі від власних воріт.

Крістіан Біловар (2,5) — Тарас Михавко (3,0) — 2,5. Центр оборони Динамо також справив ніякове враження, і навіть начебто більш навчений на іграх у стартовому складі Михавко не додавав упевненості команді. А Біловар цілком міг привезти перший м’яч своїм просуванням незрозуміло куди з глибини ще до того, як він власне стався. За Тарасом у той самий час залишився останній гольовий момент матчу.

Костянтин Вівчаренко — 2,5. Це якась особлива "звичка" у гравців Динамо на лівому фланзі оборони в матчах Ліги Європи втрачати м’яч, а потім небезпечно грати в ноги супернику? Дубінчак подібним відзначався в минулому сезоні, але проти Пафоса він зіграв жахливо, тож його місце в стартовому складі прогнозовано перейшло до Вівчаренка. І тут такий "сюрприз" для команди на початку другого тайму. І це при тому, що край оборони Костянтина й близько не настільки страждав, як протилежний бік поля для його партнера до перерви.

Олександр Піхальонок — 3,0. Автор одного з небагатьох небезпечних моментів Динамо в цій грі. І на цьому, напевно, усе. Буяльський був на лаві запасних, але ігрових хвилин не отримав. Чи отримає за тиждень? Із таким виступом конкурента шанси максимальні.

Микола Михайленко — 2,5. Після настільки вдалого матчу чемпіонату проти Вереса, побачити таке виконання від опорника Динамо було несподівано. Як занервував від того "подарунку" Біловара на початку гри Михайленко, так і продовжував тягнути цю лінію за собою до кінця гри. А коли треба було перебудуватись під вилучення партнера, то Микола просто не встигав зрозуміти нові вимоги обставин на полі.

Микола Шапаренко — 3,5. Так само й про іншого гравця центру поля Динамо в цьому матчі просто нічого сказати в гарному ключі. Коли Миколу змінювали вже на 90 хвилині, то було помітно, що він залишає межі поля стомленим. Але чи від обсягу роботи це було, чи від загального відчаю команди — важко сказати.

Андрій Ярмоленко — 3,5. Із таким початком останнього сезону, дедалі більше виникає запитань, а чи не помилився легендарний гравець для нашого футболу з вибором не піти на піку? Ярмоленко — це знак якості, і він намагався демонструвати хоч щось у атаці навіть тоді, коли партнери не догравали в своїх епізодах. Але проти інтенсивного футболу Маккабі це тривало навіть менше за ті 54 хвилини, які Андрій цього разу провів на полі.

Владислав Ванат — 4,0. Нападник Динамо залишив поле з результативною дією. Але її характер теж вартує уваги — Ванат діяв із глибини в момент гольового пасу на Волошина. А чому він там опинився? Бо на "вільних" м’ячах йому просто не давали грати суперники. І добре, що гарне відчуття темпу гри дозволило Владиславу бодай один момент, але вирішити на користь "біло-синіх", тоді як решта — суцільні програні дуелі.

Назар Волошин — 4,0. Багато говорили про "два рівноцінних склади" Динамо. Але доля склалась так, що Кабаєв провалив і продовжує провалювати початок сезону, тоді як у родині Брагару тільки-но народилась дитина, і це банально важливіша справа, навіть за єврокубковий матч. Із цим зрозуміло. Проте в киян таким чином немає лівого флангу атаки взагалі. Тому туди відправляють Волошина, який єдину свою корисну дію робить коли? Правильно, коли залишає ту зону й іде ближче до протилежного краю поля. Цей варіант не працює, але іншого не було.

Володимир Бражко — 2,0. Опорника Динамо кинули на розжарену пательню, ще й до умов, коли команда має перебудуватись, але при цьому не розуміє, як це правильно зробити. Та й сам Бражко, якщо вже відверто, добив емоційне враження від своєї гри, коли двічі поспіль не зміг віддати простий пас на Шапаренка. Про позиційні помилки говорити немає сенсу — там уся команда розбігалась хто-куди.

Денис Попов — 2,0. Центральний захисник Динамо перебував на заміні з перших хвилин, бо відновлюється від ушкодження — це факт відомий. Як і немає сумнівів у тому, що Шовковський зробив би все, аби уникнути потреби появи на полі Попова. А ця потреба виникла. І коли Денис з’явився грати у рідному амплуа, то це був просто провал за провалом у позиційному захисті. Таке враження, ніби гравець не готувався в загальній групі перед матчем узагалі.

Владислав Кабаєв, Едуардо Герреро, Олександр Яцик — заміни після третього пропущеного не рахуються ©. Хоча панамський форвард також став автором одного з небагатьох непоганих моментів Динамо в цій грі.

