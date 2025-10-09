Португалія

Керманич лісабонців прокоментував період після свого повернення до клубу.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью напередодні відвідав Конгрес здоров’я, який у столиці Португалії був організований "орлами" та відбувався на стадіоні Да Луж, і розповів про свій досвід роботи в структурі клубу після повернення.

"Бенфіка — це гігантський європейський клуб, і навіть тепер, коли я знову тут, він не перестає мене дивувати.

Чесно кажучи, одна справа — це те, що ти чуєш від когось, а інша — те, що бачиш на власні очі, відчуваєш і переживаєш щодня. Фізична структура — це одне, а людська структура — зовсім інше.

Ми багато чули про структуру Бенфіки, але це справді фантастичний клуб, із усіма необхідними умовами для тренера футбольної команди.

Я завжди казав, що мені подобається працювати з клубами з невеликою кількістю персоналу, а потім покращувати умови і просити більше підтримки на різних рівнях.

Бенфіка натомість — це один із тих клубів, куди ти приїжджаєш з невеликою командою, як у мене, а потім розвиваєш функціональну емпатію та починаєш працювати в команді, бо, дійсно, у Бенфіки вже все є", — заявив португальський фахівець.

У п’яти стартових матчах за нової каденції Моурінью Бенфіка виграла дві гри, ще дві зіграла внічию й поступилась лондонському Челсі в Лізі чемпіонів УЄФА.