Португалія

Головний тренер Бенфіки прокоментував розгромну перемогу над Арокою в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка здобула впевнену перемогу над Арокою з рахунком 5:0 у матчі дев'ятого туру чемпіонату Португалії.

Після гри головний тренер лісабонців Жозе Моурінью поділився своїми враженнями від зустрічі, згадавши про українського плеймейкера Георгія Судакова.

"Я думаю, що це була перемога, яка відчувалася з першої хвилини, принаймні я її так відчував. Команда сильно розпочала матч. Суперник, який добре грає, не зміг цього показати. Ми відібрали багато м’ячів на половині поля суперника.

У них був один удар по воротах, який став наслідком втрати м’яча Судаковим у зоні побудови атаки, але ми домінували в матчі в усіх аспектах. Гравці були амбітними: після першого гола вони хотіли забити другий, після другого – третій. За рахунку 3:0 у перерві вони хотіли забити четвертий.

Я думаю, що це заслужена перемога, яка не змушує мене святкувати нічого, окрім хорошої гри та трьох очок, але це була хороша гра з нашого боку і заслужені 3 очки", — цитує слова Моурінью офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, з моменту свого літнього трансферу з донецького Шахтаря Георгій Судаков провів за Бенфіку 10 матчів, забив 2 голи та віддав 2 асисти.