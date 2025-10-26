Португалія

5:0 і хет-трик Павлідіса — повний контроль над грою в Лісабоні.

25 жовтня в Лісабоні на стадіоні Да Луж відбувся матч 9-го туру чемпіонату Португалії, в якому зустрілися Бенфіка та Арока. Господарі здобули очікувану перемогу з рахунком 5:0, повністю контролюючи хід гри.

Головною зіркою зустрічі став Вангеліс Павлідіс, який оформив хет-трик, реалізувавши два пенальті на 9-й та 22-й хвилинах та забивши ще один м’яч у другому таймі. По одному голу забили Отаменді (45+6) та Іванович (90+3, пенальті).

Український хавбек Бенфіки Георгій Судаков провів на полі 63 хвилини, не відзначившись результативними діями, і був замінений на Баррейро. Анатолій Трубін провів матч у воротах, не пропустивши жодного гола, проте його гра залишилася непомітною через слабку активність суперника.

Бенфіка повністю контролювала гру: Арока нанесла лише 5 ударів, жодного в площину, при xG 0,44, тоді як орли зробили 17 спроб по воротах із майже трьома очікуваними голами. Крапку у матчі поставив Іванович із пенальті на останніх хвилинах.

Після перемоги Бенфіка набрала 21 очко та піднялася на друге місце в таблиці, відстаючи від Спортінга, у якого матч у запасі. Арока залишилася на 13-й позиції з 9 пунктами.

