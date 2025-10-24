Англія

Лондонський клуб розглядає трансфер захисника Баварії, яким також цікавляться Реал, Ліверпуль та Інтер.

Челсі приєднався до гонки за центрального захисника Баварії Дайо Упамекано. За інформацією Bild, на 26-річного французького футболіста також претендують Реал, Ліверпуль та Інтер.

Мюнхенський клуб оцінює потенційний трансфер у 60 мільйонів євро. Водночас існує ризик, що Упамекано може покинути Баварію безплатно влітку 2026 року, коли завершиться його чинний контракт.

У поточному сезоні француз узяв участь у 16 матчах у складі німецького гранда в усіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Челсі планує підсилити оборонну лінію в найближче трансферне вікно, і Упамекано розглядається як один із пріоритетних варіантів для Енцо Марески.

Раніше повідомлялось, що Баварія майже домовилася з Упамекано щодо базової зарплати.