Лондонський клуб розглядає трансфер захисника Баварії, яким також цікавляться Реал, Ліверпуль та Інтер.
Дайо Упамекано, Getty Images
24 жовтня 2025, 00:30
Челсі приєднався до гонки за центрального захисника Баварії Дайо Упамекано. За інформацією Bild, на 26-річного французького футболіста також претендують Реал, Ліверпуль та Інтер.
Мюнхенський клуб оцінює потенційний трансфер у 60 мільйонів євро. Водночас існує ризик, що Упамекано може покинути Баварію безплатно влітку 2026 року, коли завершиться його чинний контракт.
У поточному сезоні француз узяв участь у 16 матчах у складі німецького гранда в усіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.
Челсі планує підсилити оборонну лінію в найближче трансферне вікно, і Упамекано розглядається як один із пріоритетних варіантів для Енцо Марески.
Раніше повідомлялось, що Баварія майже домовилася з Упамекано щодо базової зарплати.