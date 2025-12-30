Португалія

Рейтинг очолює італієць Джанлуїджі Доннарумма.

Авторитетний портал Transfermarkt склав список із топ-10 найдорожчих воротарів світу.

Рейтинг очолив воротар Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма, вартість якого оцінюється в 45 мільйонів євро.

Також зазначимо, що до топ-10 увійшов український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який посідає десяте місце з оцінкою вартості у 28 млн євро.

Топ-10 найдорожчих голкіперів світу за версією Transfermarkt:

1. Джанлуїджи Доннарумма (Манчестер Сіті) — 45 млн евро;

2. Діогу Кошта (Порту) — 40 млн евро;

3. Грегор Кобель (Боруссія Д) — 40 млн евро;

4. Барт Вербрюгген (Брайтон) — 40 млн евро;

5. Люка Шевальє (ПСЖ) — 40 млн евро;

6. Міле Свілар (Рома) — 35 млн евро;

7. Давід Райя (Арсенал) — 32 млн евро;

8. Жоан Гарсія (Барселона) — 30 млн евро;

9. Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем) — 28 млн евро;

10. Анатолій Трубін (Бенфіка) — 28 млн евро.

