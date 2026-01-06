Португалія

Український форвард потрапив до сфери інтересів лісабонського клубу, де вже виступають Трубін та Судаков.

Український нападник Роми Артем Довбик розглядає нові варіанти продовження кар’єри у Європі.

За інформацією Yahoo Sport, 28-річний форвард потрапив до сфери інтересів одного з провідних клубів португальської Прімейра-ліги – лісабонської Бенфіки.

Перехід до Бенфіки дозволить Довбику возз’єднатися з партнерами по національній збірній України – воротарем Анатолієм Трубіним та півзахисником Георгієм Судаковим, які вже виступають у складі клубу.

Нагадаємо, що 10% від майбутнього продажу нападника дістанеться каталонській Жироні.

У цьому сезоні на рахунку Артема 15 матчів (594 хвилини), два голи та два асисти.

Раніше повідомлялось, що Довбика запропонували ще й Ювентусу.