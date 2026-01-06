Український форвард потрапив до сфери інтересів лісабонського клубу, де вже виступають Трубін та Судаков.
Артем Довбик, Getty Images
06 січня 2026, 09:20
Український нападник Роми Артем Довбик розглядає нові варіанти продовження кар’єри у Європі.
За інформацією Yahoo Sport, 28-річний форвард потрапив до сфери інтересів одного з провідних клубів португальської Прімейра-ліги – лісабонської Бенфіки.
Перехід до Бенфіки дозволить Довбику возз’єднатися з партнерами по національній збірній України – воротарем Анатолієм Трубіним та півзахисником Георгієм Судаковим, які вже виступають у складі клубу.
Нагадаємо, що 10% від майбутнього продажу нападника дістанеться каталонській Жироні.
У цьому сезоні на рахунку Артема 15 матчів (594 хвилини), два голи та два асисти.
Раніше повідомлялось, що Довбика запропонували ще й Ювентусу.