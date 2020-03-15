Хавбек призвал всех к ответственности во время карантина.
Серхи Роберто, Getty Images
15 марта 2020, 09:59
Полузащитник Барселоны Серхи Роберто высказался о приостановлении чемпионата в связи с эпидемией коронавируса.
"Пришло время проявить ответственность и оставаться дома ради блага всех нас.
Хочу пожелать сил медицинским профессионалам, которые делают все, что в их силах, чтобы оказывать помощь в такие трудные времена", – приводит слова Роберто издание Marca.
В данный момент Роберто продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 29 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.
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