Испания

Хавбек призвал всех к ответственности во время карантина.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто высказался о приостановлении чемпионата в связи с эпидемией коронавируса.

"Пришло время проявить ответственность и оставаться дома ради блага всех нас.

Хочу пожелать сил медицинским профессионалам, которые делают все, что в их силах, чтобы оказывать помощь в такие трудные времена", – приводит слова Роберто издание Marca.

В данный момент Роберто продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 29 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.