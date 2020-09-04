Испания

Руководство первенства Испании не стало отступать от своей позиции.

Представители нападающего Барселоны Лионеля Месии сегодня, 4-го сентября, отправили официальное письмо в Ла Лигу, не согласившись с пунктом отступных в размере 700 миллионов евро, который якобы прописан в контракте аргентинца.

Ответ из Ла Лиги юристам Лионеля Месси не заставил себя долго ждать, однако позиция руководящего органа осталась неизменной.

"Из Ла Лиги передан ответ на сообщение, отправленное из окружения футболиста Лионеля Месси. Этот ответ раскрывает и подтверждает интерпретацию, деконтекстуализированную и не связанную с буквальностью контракта, который они выполняют, о чем Ла Лига говорила в заявлении, опубликованном 30 августа", — сказано в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.

Напомним, ранее отец Лионеля Месси подтвердил, что ведутся переговоры касательно того, чтобы его сын доиграл положенный ему по действующему контракту еще один сезон в Барселоне.