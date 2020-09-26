Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Ла Лиги между севильским Бетисом и мадридским Реалом.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан произвел несколько изменений в стартовом составе команды после матча с Реалом Сосьедад. Наиболее примечательным является появление в основе мадридцев нападающего Луки Йовича, который зачастую даже не выходит на замену.

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес — Хоакин, Фекир, Каналес — Санабрия

Запасные: Ребольо, Монтойя, Дельгадо, Сидней, Руис, Акуоку, Руйбаль, Хаунми, Морон, Тельо, Иглесиас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Эдегор — Йович, Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Начо, Модрич, Майораль, Васкес, Одриосола, Винисиус, Иско, Родриго

Матч Бетис — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.