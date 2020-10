По инициативе французского издания France Football, несколько недель назад его читателям была предложена возможность составить команду из предложенных к обсуждению выдающихся футболистов. В перечень из десяти лучших центральных защитников попал единственный действующий игрок — центральный оборонец мадридского Реала Серхио Рамос. Конкуренцию ему составили Франц Беккенбауэр, Франко Барези, Фабио Каннаваро, Матиас Заммер, Бобби Мур, Даниэль Альберто Пасарелла, Рональд Куман, Гаэтано Скирия и Марсель Десайи.

Однако, не дожидаясь подведения итогов, France Football выпустило провокационный опрос, где непосредственно поставило перед своими читателями вопрос о признании капитана "сливочных" величайшим защитником во всей истории футбола.

Основываясь на промежуточных результатах, Серхио Рамос уверенно побеждает в данной номинации.

А сам игрок уже успел отреагировать на это известие публикацией в личном аккаунте Twitter, добавив: "Опрос от France Football заставляет меня гордиться".

Just @francefootball asking makes me proud. 😀 https://t.co/rYLCQEOxTU