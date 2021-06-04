Специалист уже работал на Сантьяго Бернабеу.
Антонио Пинтус, ФК Реал
04 июня 2021, 19:39
Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о возвращении Антонио Пинтуса в клуб.
Специалист займет должность фитнес-тренера первой команды и руководителя физподготовкой всех команда "галактикос".
Отметим что Пинтус уже работал в Реале c 2016 по 2019 год. Он был в штабе Зинедина Зидана, Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари.
После он работал в миланском Интере. В этот период команда дошла до финала Лиги Европы и сумела выиграть Серию А.
Пинтус известен своими жесткими методами тренировок, однако при нем команды всегда выделялись отличной физической формой и выигрывали трофеи.
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