Испания

Специалист уже работал на Сантьяго Бернабеу.

Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о возвращении Антонио Пинтуса в клуб.

Специалист займет должность фитнес-тренера первой команды и руководителя физподготовкой всех команда "галактикос".

Отметим что Пинтус уже работал в Реале c 2016 по 2019 год. Он был в штабе Зинедина Зидана, Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари.

После он работал в миланском Интере. В этот период команда дошла до финала Лиги Европы и сумела выиграть Серию А.

Пинтус известен своими жесткими методами тренировок, однако при нем команды всегда выделялись отличной физической формой и выигрывали трофеи.

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