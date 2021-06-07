Королевская федерация футбола Испании получит до 320 млн евро.
marca.com
07 июня 2021, 16:59
Королевская федерация футбола Испании продлила соглашение на проведение матчей за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.
Новое соглашение на проведение матчей в арабской стране рассчитано до 2029 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 2026 года.
Также отмечается, что за этот период испанская федерация получит от 240 до 320 миллионов евро.
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