Испания

Реал решил перебить громким событием матчи чемпионата мира в Катаре.

Уже 12 сентября 2021-го в матче четвертого тура испанской Ла Лиги против Сельты из Виго мадридский Реал впервые за 560 дней выйдет на газон домашнего стадиона Сантьяго Бернабеу, который прошел через глобальную реконструкцию.

Однако, свой финальный вид спортивная арена во внутренней части еще не успела получить. Так, накануне был окончательно завершен процесс устилки нового газона, в то время как строительная техника, находившаяся в технической зоне и на трибунах, была демонтирована.

Кроме того, клуб подготовил посадочные места для 30 тыс. болельщиков, которые смогут попасть на предстоящий поединок, согласно рекомендациям протоколов по защите от пандемии COVID-19, но при этом во время трансляции мы будем наблюдать клубные баннеры на участках трибун, которые еще не готовы к эксплуатации.

Беспрерывные строительные работы позволили завершить грандиозную реконструкцию в столь сжатые сроки, однако окончательный монтаж того же выдвижного газона подрядчикам еще предстоит завершить в ближайшее время, равно как и солидную часть отделочных работ.

Поскольку мадридский Реал в новом сезоне желает активно использовать свою домашнюю арену, то финальный этап строительства будет растянут во времени и, как удалось узнать испанским журналистам, завершится чуть более чем через год — 14 декабря 2022-го года.

Эта дата "галактикос" выбрана неспроста — аккурат в этот день исполнится ровно 75 лет с момента торжественного открытия стадиона Сантьяго Бернабеу (1947), которое сопровождал товарищеский матч между Реалом и португальским Белененсеш (3:1).

Однако, в случае проведения открытия именно в этот день, "сливочные" рискуют столкнуться с тем фактом, что некоторые из их футболистов нынешнего созыва останутся вне мероприятия, так как будут задействованы в подготовке к финалу чемпионата мира-2022 в Катаре, который запланирован на четыре дня позднее — 18 декабря.

Реал ожидает, что каждый сезон обновленная спортивная арена будет приносить от 150 до 200 млн евро доходов.