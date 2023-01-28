Іспанія

Football.ua розповідає про проблеми мадридського клубу, який нещодавно виступав у фіналах Ліги чемпіонів та боровся за чемпіонство в Ла Лізі.

Останнім часом у ЗМІ ходять чутки про те, що незабаром закінчиться роман між мадридським Атлетіко та головним тренером Дієго Сімеоне. Це не дивно, якщо дивитися збоку звичайного вболівальника, спираючись на результати.

"Матрацники" далекі від своїх, здавалося б, недавніх подвигів. Зараз Атлетіко не веде боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі, а намагається потрапити до топ-4, а у Лізі чемпіонів був повний провал – останнє місце у групі після Порту, Брюгге та Баєра.

У чому ж проблеми Атлетіко і чи правильним буде рішення розлучитися з Сімеоне, щоб почати новий розділ історії клубу? Football.ua за матеріалами The Athletic намагається відповісти на ці питання і подумати, що ж буде далі.

Атлетіко привчив громадськість до того, що клуб здатен боротися на найвищому рівні, але останнім часом команда, здається, просто морально виснажена та зношена у багатьох сферах. Багато хто побоюється або очікує, що рекордний період Сімеоне як наставника Атлетіко скоро підійде до кінця.

Людина, відома як Ель Чоло, вже була героєм серед вболівальників за свої досягнення в клубі як гравець (домашній дубль у 1995-96 роках), а з моменту свого призначення у грудні 2011 року він отримав статус легендарного тренера. За останні 11 років він завоював вісім трофеїв, у тому числі два чемпіонські титули Ла Ліги, а також він двічі виводив Атлетіко у фінали Ліги чемпіонів.

Однак зараз широко поширена думка, що зв'язок, що існував між Сімеоне та виконавчим директором клубу Мігелем Анхелем Хілем Маріном, ослаб. І в міру того, як сезон-2022/23 розвивався, особливо після вильоту Атлетіко з Ліги чемпіонів, зростало відчуття, що може статися щось радикальне.

Марін публічно завжди шанобливо ставився до статусу Сімеоне. Він багато разів повторював, що 52-річний аргентинець може самостійно вирішити, коли захоче покинути клуб. Тож було деяке здивування у вересні минулого року, коли мажоритарний акціонер "матрацників" згадав, що він хотів найняти когось ще як тренера ще влітку 2011 року, за кілька місяців до приходу Сімеоне.

"Луїс Енріке завжди казав мені, що буде радий тренувати Атлетіко Мадрид, і я був дуже схвильований його можливим приходом", — сказав Марін іспанській аудіоплатформі Sonora у своєму рідкісному інтерв'ю.

"Я вже почав планувати склад разом з ним. Але у нього були зобов'язання перед американською групою, яка купувала Рому, і одного ранку о 4 годині він зателефонував мені й сказав, що повинен стримати дане їм слово. Це було розчарування".

Розмова про втрачену можливість понад десять років тому здавалася тоді просто випадковим анекдотом, але тепер це схоже на запуск повітряної кулі, щоб подивитися, як відреагують вболівальники клубу.

Ранні етапи цього сезону Атлетіко були відзначені невдоволенням. Були протести фанатів, коли клуб подумував про підписання Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед влітку, а потім був скандал між захисником Маріо Ермосо та деякими з ультрас після того, як команда поступилася Вільярреалу в першому домашньому матчі в Ла Лізі.

Сюрреалістична ситуація з орендованим Антуаном Грізманном, якому дозволялося грати лише 30 хвилин за матч, оскільки клуб хотів заплатити нижчу суму за його трансфер із Барселони, яка затяглася на кілька місяців. Також були расистські вигуки на адресу Вінісіуса Жуніора з Реала до і під час поразки в мадридському дербі у вересні.

Настрій сприяв тому, що команда Сімеоне виграла лише один зі своїх перших п'яти домашніх матчів у чемпіонаті, але зневіра повільно розсіювалася.

Нездатність вийти із групи Ліги чемпіонів була катастрофою. Четверте місце у квартеті та виліт з єврокубків стали величезним ударом по фінансах та репутації клубу. З шести матчів групової стадії "матрацники" виграли лише один. Такого не було давно.

Принагідно в клубі та місцевих ЗМІ тривали розмови про майбутнє Сімеоне. Ім'я Луїса Енріке часто згадувалося як потенційного наступника Ель Чоло, оскільки його контракт зі збірною Іспанії закінчувався після ЧС-2022 у Катарі.

"Мені він дуже подобається як в особистому, так і професійному плані", — продовжив Марін про Енріке під час мундіалю в Катарі. "У нього є талант тренувати будь-яку команду в нашому чемпіонаті — його цінують усі, ЗМІ, гравці та клуби, оскільки він здобуває результат".

До того, як клубний сезон було призупинено через ЧС-2022, Атлетіко набрав лише одне очко у трьох останніх іграх чемпіонату, поступившись командам з нижньої частини турнірної таблиці — Кадісу та Мальорці, що опустило "матрацників" за межі кращої четвірки Ла Ліги.

За інформацією іспанських ЗМІ, Марін та Енріке зустрічалися в будинку директора Атлетіко у листопаді. У клубі цю інформацію заперечують. "Жодних розмов з Енріке не було", — заявило джерело, близьке до клубу, яке побажало залишитися невідомим, щоб захистити свою позицію.

Проте, мало хто в Атлетіко думають, що ім'я Енріке, згадуване двічі за кілька місяців, коли Марін рідко з'являється на публіці, було просто збігом.

У листопаді, коли Атлетіко спотикався, президент клубу Енріке Сересо сказав: "У нас чудовий склад, найкращий в історії клубу". Це вказувало пальцем принаймні побічно на тренера, який не міг досягти необхідного результату.

У клубі є люди, які запитують, чи є Сімеоне відповідним тренером для нинішнього складу Атлетіко — талановитого, але непередбачуваного, який сильно відрізняється від тих воїнів його перших років правління, таких як Габі або Дієго Годін.

Багато спостерігачів за Атлетіко подумали, що це не було збігом і те, що Марін використовував те ж саме інтерв'ю, в якому він нахвалював Луїса Енріке, щоб сказати, що Жоау Феліш — найбільша інвестиція, яку зробив клуб — хотів піти, оскільки відносини між ним та тренером стали нестерпними.

Це також дуже схоже на те, що Сімеоне звинувачують у тому, що молодий португальський форвард ніколи не показував стабільності свого таланту з моменту переходу з Бенфіки за 127 мільйонів євро влітку 2019 року.

Потім агенту гравця, Жорже Мендешу, було доручено знайти новий клуб, яким, як виявився, став Челсі, який орендував португальця на частину сезону. Також у контракті є пункт про можливий повноцінний трансфер наступного літа. Це тому, що оточення 23-річного нападника відчувало, що йому потрібно змінити обстановку і показати, на що він здатний, перш ніж приймати будь-які довгострокові рішення щодо майбутнього.

Атлетіко своєю чергою додало, що Феліш залишається їх гравцем, тому "за логікою" вони розраховують на нього наступного сезону. Але ситуація породила відчуття, що клуб, як і раніше, вважає, що їхні величезні інвестиції в португальця можуть окупитися, що цілком можливо, але з іншим тренером.

Феліш, можливо, найталановитіший гравець, який є на контракті в Атлетіко, але Сімеоне — найоплачуваніший у клубі.

Сестра аргентинського фахівця, Наталя, допомогла укласти все більш вигідний контракт як нагороду за те, що клуб провів найуспішніше десятиліття у своїй історії. Його остання угода була підписана в липні 2021 року, контракт, який розрахований до кінця наступного сезону, зробив його найоплачуванішим тренером у світовому футболі – 23 мільйони євро на рік.

Ця величезна зарплата мала сенс, оскільки Сімеоне був найважливішою фігурою у клубі — його вплив часто порівнюють із впливом Роналду, коли він був на іншому кінці Мадрида на Сантьяго Бернабеу чи Ліонелем Мессі у Барселоні.

Кваліфікація у Лігу чемпіонів протягом десяти сезонів поспіль забезпечила величезний імпульс завжди ризикованим фінансам Атлетіко. Вболівальники, які насолоджувалися трофеями та великими європейськими вечорами, були менш критичні до рішень, прийнятих радою директорів, таким як переїзд з улюбленого стадіону Вісенте Кальдерон у 2017 році.

Сімеоне завжди усвідомлював свою цінність для керівництва, і навіть намагався укладати вигідні угоди для свого оточення. Але він ніколи не користувався великою владою у побудові команди. Марін володіє гаманцем і особисто проводить угоди з відносно невеликою кількістю агентів (у десятках угод брав участь Мендеш). Спортивний директор Андреа Берта керує скаутською мережею клубу, та також має право голосу у плануванні складу.

У різний час за десять років у Атлетіко Сімеоне надходили пропозиції з інших місць, включаючи Челсі та ПСЖ, але він завжди приймав рішення залишитися в клубі, з яким він так тісно пов'язаний. У якийсь момент він брав уроки англійської, щоб бути готовим у разі потреби, але йому було важко вивчити нову мову. Він знає, що емоційний зв'язок з гравцями та фанатами дуже важливий для його стилю правління, тому перспектива такого успіху в іншому місці може здатися важчою.

Найближче до відходу Сімеоне був після поразки у фіналі Ліги чемпіонів 2016 року – другої такої болючої поразки від Реала за три роки. Через кілька тижнів після матчу Марін і Берта прилетіли до Буенос-Айресу, щоб зустрітися з Ель Чоло, і переконати його залишитися.

Ніхто насправді не думає, що керівництво докладе таких величезних зусиль, якщо він вирішить піти цього літа, або спробує переконати його продовжити контракт, якщо він впорається з роботою до кінця поточної угоди.

Нещодавно в іспанській програмі El Chiringuito заявили, що Сімеоне залишить Атлетіко наприкінці сезону. Однак ці твердження були спростовані джерелами як в Атлетіко, так і в оточенні фахівця. Обидві сторони наголосили, що Сімеоне має контракт до літа 2024 року.

Дуже малоймовірно, що Сімеоне звільнять, хоч би як погано команда продовжувала грати. Керівництво знає, що хоча багато фанатів незадоволені результатами, їхній емоційний зв'язок з Ель Чоло залишається сильним, у той час, як фінанси клубу також заважають "матрасникам" знайти кошти на дострокове розірвання контракту.

Тямущий колишній співробітник клубу, який попросив залишити його анонімним, сказав, що у минулих контрактах Сімеоне завжди був пункт, згідно з яким він може бути звільнений будь-якого літа, якщо команда не потрапить до Ліги чемпіонів. Коли клуб запитали про такі нюанси, то була отримана очевидна відповідь – всі деталі контракту є конфіденційними.

Декілька людей, які близькі до Сімеоне, заявили минулого тижня, що вони впевнені, що Ель Чоло думає тільки про те, щоб залишитися, хоча вони визнали, що він не може усвідомити, що підтримка від керівництва клубу вже не така, як була раніше.

"Щодня я бачу, як Сімеоне виглядає все більш втомленим, але я не бачу, щоб він вирішив зупинитися і піти", — сказало джерело, яке добре знає Ель Чоло.

Гравці не знають, що буде далі й навряд чи підійдуть до тренера з такими питаннями. І всередині індустрії, коли агенти та гравці будують плани на наступний сезон, теж є невизначеність. Один з агентів сказав, що його компанія очікує, що в Атлетіко зміниться тренер влітку, і клубу будуть потрібні гравці з іншим стилем гри.

Додатковим ускладнюючим фактором є те, що Марін і багаторічний президент клубу Сересо натякнули останніми роками, що вони можуть продати клуб, хоча більшість джерел вважають, що це може статися не раніше, ніж за кілька років, оскільки вартість буде набагато вищою, як тільки буде побудовано заплановану нову тренувальну базу поряд з новим стадіоном Ванда Метрополітано.

"Я хотів би, щоб нас не було в епоху після Сімеоне", — сказав Марін у вересні минулого року. "Я сподіваюся, що ми проведемо ще кілька років, хоча очевидно, що колись час його відходу прийде. Але коли це станеться, я не хочу, щоб це було катастрофою".

Протягом багатьох років ієрархія Атлетіко робила все можливе, щоб Сімеоне був задоволений, особливо виплачуючи йому величезну зарплату, оскільки клуб побоювався його відходу. Цей страх, здається, зараз вщух, або стосунки зіпсувалися настільки, що ризикувати призначити нового тренера здається більш привабливим варіантом. Згадка про Луїса Енріке також показала вболівальникам, що навіть до призначення Сімеоне клуб був здатний боротися за найкращих тренерів світу.

У промові перед Різдвом перед всім персоналом Атлетіко, включаючи першу команду та тренера, Марін сказав: "Зрештою, люди втомлюються навіть від перемог. Ми не зможемо розвиватися, якщо продовжуватимемо робити те ж саме. Невизначеність велика, і опір змінам обов'язково закінчиться невдачею".

Та сама тривога та сумніви, які спливли минулого тижня в новинах про Атлетіко, були широко поширені серед фанатів, які займали свої місця на домашньому матчі чемпіонату проти Вальядоліду. Ці почуття часто проявляються на полі, де команда Сімеоне виграла лише один раз на Ванда Метрополітано з початку жовтня до суботи — і це було проти Ельче, який знаходиться у нижній частині Ла Ліги.

Раніше бурчання було чутно в дивній атмосфері, без шуму з боку ультрас Frente Atletico, які страйкують через свою ворожість до нової емблеми клубу.

Альваро Мората, якого часто лають, посилив нервозність кількома ранніми промахами, але потім іспанець заспокоїв ситуацію голом, створеним Грізманном, який незабаром подвоїв перевагу в рахунку. Потім він виконав штрафний на Ермосо, який зробив рахунок 3:0.

Вперше з лютого 2015 року, коли ще Атлетіко грав на Вісенте Кальдерон, "матрацники" забили три м'ячі у першому таймі домашнього матчу Ла Ліги. Ультрас порушили мовчання, щоб проскандувати: "Оле, оле, оле! Чоло Сімеоне!". Аргентинець, як і раніше, має їхню підтримку, особливо якщо їм доведеться обирати між ним та клубною ієрархією.

У другому таймі Мемфіс Депай, орендований за три мільйони євро, який побічно замінив Феліша, дебютував в Атлетіко, відсвяткував із командою та Сімеоне перемогу.

Не всі фанати були в такому захваті. Це був Вальядолід, який програв п'ять ігор поспіль у Ла Лізі й всі без забитих голів. Були деякі свистки та бурчання, оскільки другий тайм тягнувся без особливих подій на полі.

Тепер увага швидко переміщається на четвер, коли буде зіграно чвертьфінал Кубка Іспанії в рамках мадридського дербі, який нагадує фінал 2013 року, який пройшов на Сантьяго Бернабеу.

Атлетико підходив до цього матчу без перемог над своїм сусідом у 25 спробах за 13 років, період, сповнений страждань для вірних фанатів, а також для Маріна та Сересо, які тоді, як і зараз, несуть повну відповідальність за клуб. В цей раз Атлетіко програв, хоче й мав перевагу в рахунку протягом матчу. Поразка від Реала призвела до ще більшої зневіри для всіх навколо Атлетіко.