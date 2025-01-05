В середині "Барси" дуже гаряче.
Фонт, getty images
05 січня 2025, 22:20
Колишній кандидат в президенти Барселони Віктор Фонт розкритикував чинного президента Барселони Жоана Лапорту через ситуацію з реєстрацією гравців та вимагає його відставки. Його слова наводить Mundo Deportivo.
"Ситуація серйозна. Ми попросили президента зробити крок вбік кілька місяців тому через безліч порушень і, перш за все, через сигнали і кількість ситуацій, які показують, що президент не здатний вирішувати проблеми і використовувати можливості, які є у "Барси", а їх багато.
Тема реєстрації двох гравців — остання крапля в морі. Це свідчення нездатності керувати клубом з усіма складнощами і можливостями, які є у "Барси". Ми просимо, оскільки знаємо, що президент дуже любить клуб, піти і дозволити новим поколінням модернізувати клуб і змінити керівництво, щоб усі "сосьйос" пишалися тим, що є частиною "Барси".
На жаль, у "Барси" дуже застарілий управлінський контроль, у якому немає ефективних і дієвих механізмів. У нас немає можливості по-справжньому ефективно контролювати тих, хто керує клубом, і єдиний демократичний інструмент, який у нас є — це вотум недовіри. Але статут визначено таким чином, що це складно зробити: спочатку ініціювати вотум недовіри, а потім виграти його.
Ви навіть уявити собі не можете кількість прохань ініціювати вотум недовіри, які я отримую за останні кілька днів. Для цього нам потрібно зібрати 15 000 або достатню кількість бюлетенів, у яких учасники мають вказати всі свої особисті дані та додати посвідчення особи.
Ми надто запізнилися з модернізацією клубу, і ми повинні не допустити, щоб той, хто управляє ним, діяв непрозоро і так, ніби він його власник.
Зараз стало краще, тому що у нас набагато більш вражаюча і конкурентоспроможна команда і набагато більше, тому що ми "Барса", але хто породжує цю ілюзію? Ламін Ямаль, Пау Кубарсі, Марк Касадо, Алехандро Бальде... Усі ці хлопці тут не через роботу Жоана Лапорти і його правління. Що дійсно потрібно визнати, так це те, що після трьох невдалих спроб він взяв гору, і у нас є тренер, який знову вселяє в нас надію. Але у всіх інших сферах ми набагато гірші.
Перше, чого ми очікуємо від них, це пояснення, з якими вони вже запізнюються. Цілком ймовірно, що нам не все пояснять з усією необхідною прозорістю. Якщо не президент, то нехай це зроблять інші члени ради директорів, які напевно приголомшені неможливістю зареєструвати єдиного підписаного гравця. Гравця світового рівня, який відмовився від інших варіантів. Це нерозумно, це неприйнятно", — заявив Фонт.