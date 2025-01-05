Іспанія

В середині "Барси" дуже гаряче.

Колишній кандидат в президенти Барселони Віктор Фонт розкритикував чинного президента Барселони Жоана Лапорту через ситуацію з реєстрацією гравців та вимагає його відставки. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ситуація серйозна. Ми попросили президента зробити крок вбік кілька місяців тому через безліч порушень і, перш за все, через сигнали і кількість ситуацій, які показують, що президент не здатний вирішувати проблеми і використовувати можливості, які є у "Барси", а їх багато.

Тема реєстрації двох гравців — остання крапля в морі. Це свідчення нездатності керувати клубом з усіма складнощами і можливостями, які є у "Барси". Ми просимо, оскільки знаємо, що президент дуже любить клуб, піти і дозволити новим поколінням модернізувати клуб і змінити керівництво, щоб усі "сосьйос" пишалися тим, що є частиною "Барси".

На жаль, у "Барси" дуже застарілий управлінський контроль, у якому немає ефективних і дієвих механізмів. У нас немає можливості по-справжньому ефективно контролювати тих, хто керує клубом, і єдиний демократичний інструмент, який у нас є — це вотум недовіри. Але статут визначено таким чином, що це складно зробити: спочатку ініціювати вотум недовіри, а потім виграти його.

Ви навіть уявити собі не можете кількість прохань ініціювати вотум недовіри, які я отримую за останні кілька днів. Для цього нам потрібно зібрати 15 000 або достатню кількість бюлетенів, у яких учасники мають вказати всі свої особисті дані та додати посвідчення особи.